एकतरफा प्रेम में पागल युवक ने दुल्हन को मारी गोली, पुलिस के आने से पहले रिश्तेदारों ने किया यह काम

कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के कंचौसी स्थित रामकृष्ण गंगाधाम गेस्ट हाउस में बुधवार देर शाम एक युवक ने दुल्हन को जान से मारने की कोशिश की. उसने दुल्हन पर फायरिंग कर दी.लेकिन दुल्हन बाल-बाल बच गई. युवक को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया.

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बुधवार देर शाम एक शादी समारोह में एकतरफा प्रेम में पागल एक युवक ने दुल्हन को जान से मारने की कोशिश की. उसने दुल्हन पर तमंचे से फायरिंग कर दी. गनीमत रही कि गोली दुल्हन के सिर के ऊपर से निकल गई और वह बाल-बाल बच गई. समारोह में मौजूद लोगों आरोपी युवक को मौके पर ही दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने सिरफिरे आशिक को जेल भेज दिया है.

कहां का है यह मामला

यह मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के कंचौसी स्थित रामकृष्ण गंगाधाम गेस्ट हाउस का है. यहां औरैया निवासी ज्योति का विवाह समारोह चल रहा था. कासगंज के नगला बैरू निवासी अरवेश कुमार उर्फ अंकित नामक युवक शादी की जानकारी मिलते ही गेस्ट हाउस पहुंचा. 

मंगलपुर थाना प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि दुल्हन के पिता कालीचरन की ओर से आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अरवेश उनकी बेटी को काफी दिनों से जान से मारने की धमकी दे रहा था.बुधवार शाम करीब 6.30 बजे अरवेश गैस्ट हाउस में आकर हंगामा करने लगा. जब दुल्हन ज्योति अपने कमरे से बाहर निकली तो अरवेश ने अपनी कमर से 315 बोर का तमंचा निकालकर उस पर सीधा फायर कर दिया. गोली दुल्हन के सिर के करीब से गुजर गई. आरोपी ने दूसरा राउंड भी लोड किया, लेकिन वह फायर नहीं हुआ. इस बीच परिजनों और रिश्तेदारों ने साहस दिखाते हुए अरवेश को पकड़ लिया.

डेरापुर क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही ने बताया कि आरोपी अरवेश युवती से एकतरफा प्रेम करता था.पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा एक जिंदा कारतूस और घटनास्थल से एक खोखा कारतूस बरामद किया है. दुल्हन के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

UP News, UP Crime News, Kanpur News
