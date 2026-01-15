मुजफ्फरनगर में बड़ी कार्रवाई, गौ‑हत्यारों की 15.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले में रतनपुरी थाना पुलिस ने गौ‑कशी में लिप्त एक खतरनाक गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है. गैंग लीडर गैंगस्टर जाहिद और उसके दो बेटे खालिद और आमिर को तो गिरफ्तार किया ही गया है, साथ ही अपराध से कमाई गई 15 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को भी कुर्क कर दिया गया है.

मुज़फ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वार्णा ने बताया कि रतनपुरी क्षेत्र का यह मामला बेहद गंभीर था. मुख्य आरोपी जाहिद और उसका बेटा खालिद लंबे समय से गौ‑कशी के मामलों में वांछित थे.

जाहिद के खिलाफ कई केस

जाहिद के खिलाफ 5 मुकदमे, जबकि उसके बेटे खालिद के खिलाफ 9 केस, जिनमें गैंगस्टर एक्ट और गौ‑कशी के गंभीर मामले शामिल हैं, दर्ज पाए गए.

गौ-कशी से कमाई गई संपत्ति भी हुई कुर्क

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह ने गौ‑कशी से अवैध धन अर्जित कर 35 बीघा जमीन खरीदी थी. इस आर्थिक अपराध की पुष्टि होने पर रतनपुरी थाने से भेजी गई रिपोर्ट पर डीएम मुज़फ्फरनगर ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए.

गाड़ियां भी जब्त

इनकी जमीनें हुसैनाबाद, रियावली, धनवाड़ा समेत कई स्थानों पर फैली हुई थीं. साथ ही पुलिस ने इनकी एक पिकअप गाड़ी, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, और एक अन्य UP‑12 नंबर की बाइक भी जब्त कर ली.

गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने लिया एक्शन

SSP ने कहा कि यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है और यह अब तक की सबसे बड़ी सीज़र कार्रवाई में से एक है. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में जो भी अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी.