महोबा में दिल दहला देने वाली घटना, गुस्से से बेकाबू हो गई मां, परिवार को दे दिया जिंदगीभर का जख्म

महोबा से एक ऐसी स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. पति से हुए विवाद के बाद एक महिला ने अपनी ही एक साल की मासूम बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया. सबसे दर्दनाक बात यह है कि अगले ही दिन बच्ची का पहला जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही मां ने उसकी जान ले ली.

पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव

यह घटना महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर की है. मृतका की मां खुशबू (उमारानी की बेटी) की शादी चरखारी कस्बे के अरविंद से हुई थी. परिजनों के मुताबिक, अरविंद शराब का आदी था, जिसके चलते खुशबू और अरविंद के बीच आए दिन झगड़े होते थे. कुछ समय पहले विवाद बढ़ने पर खुशबू अपनी एक वर्ष की बेटी ऋषिका को लेकर मायके आ गई थी.

परिजनों ने बताया कि खुशबू मानसिक रूप से कमजोर भी रही है और उसका इलाज चल रहा था. मंगलवार को खुशबू का फोन पर पति अरविंद से फिर झगड़ा हुआ. इस झगड़े के बाद, आहत मन से खुशबू ने शाम के समय अपनी मासूम बेटी ऋषिका को फांसी के फंदे से लटका दिया.

वारदात के बाद का भयावह सच

बताया जा रहा है कि अपनी ही बच्ची को मारने के बाद खुशबू के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी. वारदात को अंजाम देने के बाद उसने खुद अपने भाई को बताया कि उसने बेटी को मार डाला है. सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए.

इस दर्दनाक मामले में मृतका ऋषिका के पिता अरविंद ने पत्नी और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 19 सितंबर को झगड़े के बाद खुशबू बच्ची को लेकर चली गई थी और खुशबू व उसके परिजनों की मंशा बच्ची को मारकर दूसरी शादी करने की थी. वहीं, ऋषिका की दादी और खुशबू की सास सुशीला ने भी गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा, "अगर उसे बच्ची नहीं रखनी थी तो मुझे दे देती, मैं उसकी परवरिश करती। जन्मदिन से एक दिन पहले ही उसे मार डाला."

सीओ अरुण कुमार ने बताया कि बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और हत्यारोपी मां खुशबू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक मां अपने कलेजे के टुकड़े के साथ इतना बड़ा और अमानवीय कदम कैसे उठा सकती है.