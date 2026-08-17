UPTET 2026 Live Updates 2026 : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा UPTET 2026 का परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि अभी तक आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. इससे पहले अभ्यर्थियों को उम्मीद थी की जुलाई के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा लेकिन आयोग की ओर से कोई अपडेट सामने नहीं आई.
विदित है कि UPTET की प्रोविजनल आंसर-की 8 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई थी. उम्मीदवारों को 14 जुलाई रात 11:59 बजे तक आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का चांस दिया गया था. अब रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर ही तैयार किया जाएगा.
बता दें कि UPTET परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को UPTET सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी लाइफटाइम होगी.
UPTET 2026 Live Updates 2026
UP TET Result 2026 LIVE : इस लिंक पर रिजल्ट होगा एक्टिवेट
नतीजे जारी होते ही डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर एक्टिव हो जायेगा. यहां जाकर आप अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे.
UP TET Result 2026 : दोनों पेपर का रिजल्ट होगा जारी
यूपी टीईटी रिजल्ट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जारी किए जाएंगे.बता दें रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट अपनी रोल नंबर, पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल डालकर अपना स्कोर जान सकेंगे.
UP TET Result 2026 : कब तक होती है यूपी टाईटी स्कोरकार्ड की Validity
अब UPTET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफटाइम कर दी गई है.
UPTET 2026 result 2026 : कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स
- सामान्य और EWS कैटेगरी के लिए पासिंग पर्सेंटेज 60 फीसदी और 90 नंबर चाहिए
- अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पासिंग पर्सेंटेज 55 फीसदी और नंबर 82
- वहीं, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए 55 फीसदी और नंबर 82 चाहिए
UPTET Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट
रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट होने के बाद उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- UPTET 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
- ज़रूरी लॉगिन डिटेल्स डालें.
- सबमिट पर क्लिक करें.
- स्क्रीन पर रिजल्ट देखें.
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें.