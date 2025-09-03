लखनऊ में फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी गिरफ्तार, पुलिस ने 6 लक्ज़री गाड़ियां की बरामद

देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी अगर कोई है तो वो है आईएएस की नौकरी. अब आप सोचिए इसमें भी फर्ज़ीवाड़ा शुरू हो गया है. लखनऊ का एक आदमी पकड़ा गया जो पूरे रौब में सड़कों पर आईएएस बनकर घूम रहा था. इस फ़र्ज़ी आईएएस के पास से कुल 6 लक्ज़री गाड़िया, फर्जी दस्तावेज, नीली बत्तियां, नकद, फर्जी सरकारी पास आदि बरामद किए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक लखनऊ में पुलिसवाले गाड़ी चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान एक गाड़ी कुछ संदिग्ध दिखी. पुलिसवालों ने गाड़ी रोकी तो उसमें बैठे एक आदमी ने पुलिस को झाड़ दिया और कहा कि क्या आप जानते हैं कि मैं आईएएस हूं. पुलिस के सिपाही कॉन्फिडेंस देखकर डर तो गए लेकिन शक उन्हें शक भी हुआ. जब जांच आगे बढ़ी तो रौब झाड़ने वाले की पोल ही खुल गई.

लखनऊ पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास से UP 16 DP 2828 नंबर की कार रोकी थी. शक के आधार पर जांच के दौरान उसके पास से मिले दस्तावेज़ों, गाड़ी के वीआईपी पास ने पुलिस को नकली आईएएस को पकड़ने में मदद की. इस फर्जी आईएएस की पहचान गौतमबुद्ध नगर निवासी सौरभ त्रिपाठी के रूप में हुई है. सोशल मीडिया पर ये आईएएस नहीं बल्कि आईएएएस बना घूमता था. इसलिए इसने @Saurabh_IAAS नाम से अकाउंट बना रखी थी.

पुलिस से पूछताछ में इस फर्ज़ी आईएएस ने बताया कि वो कई बार बड़े सरकारी कार्यक्रम और विभाग के कार्यक्रम में शामिल हो चुका है. इसकी तस्वीर उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड की है. हालांकि ख़ुलासे के बाद फर्ज़ी आईएएस, माफ कीजिएगा आईएएएस के अकाउंट को डिलीट कर उसे गिरफ़्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई है.