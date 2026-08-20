लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार चालक मौके से फरार हो गया. काली कार में ब्लैक शीशे लगे थे. चेकिंग के दौरान रोकने पर कार चालक ने बैक गियर लगाया और बैरिकेड को गिराते हुए मौके से फरार हो गया. इसका वीडियो भी सामने आया है.
बैरिकेडिंग गिराकर मौके से फरार हुआ कार चालक
मामला गोमतीनगर विस्तार इलाके का है. घटना G-20 रोड की बताई जा रही है. पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान एक कार चालक पुलिस की बैरिकेडिंग गिराकर मौके से फरार हो गया. जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान ब्लैक कलर की टाटा सफारी स्टॉर्म कार चालक ने पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर कार को रिवर्स किया और बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया.
पुलिस ने रोका तो बैक गियर में दौड़ाई सफारी— NDTV India (@ndtvindia) August 20, 2026
लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान एक कार चालक ने पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर कार को रिवर्स किया और बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस वाहन की तलाश और चालक की पहचान के लिए आसपास लगे… pic.twitter.com/l1DC6wk4hK
वाहन और वाहन चालक की तलाश जारी
फरार वाहन का नंबर UP 32 GJ 9933 बताया जा रहा है. वाहन और वाहन चालक की तलाश जारी है. घटना के बाद पुलिस वाहन की तलाश और चालक की पहचान के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
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