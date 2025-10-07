सरकारी बाबुओं की डिमांड! तंग आकर विधवा ने दे दी जान, रिश्वतखोरी की ये कहानी रुला देगी

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से सरकारी सिस्टम के क्रूर चेहरे को उजागर करने वाली एक विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है. चकबंदी विभाग के लेखपाल और कानूनगो की कथित अवैध वसूली और प्रताड़ना से तंग आकर एक विधवा ने जहर खाकर जान दे दी. यह घटना सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार की भयावह तस्वीर पेश करती है.

पहले ₹1.20 लाख हड़पे, फिर ₹50 हजार के लिए 'टॉर्चर'!

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मऊमाफी गांव का है. गांव में जमीनों की चकबंदी चल रही थी. यहीं की निवासी फूलवती (मृतका) अपनी जमीन के काम के लिए चक्कर काट रही थीं. उनकी बेटी प्रियंका ने आरोप लगाया है कि चकबंदी का काम करने वाले लेखपाल मयंक और कानूनगो लखनलाल अहिरवार ने उनसे पहले ही ₹1 लाख 20 हजार की मोटी रिश्वत वसूल ली थी.

बेटी प्रियंका

रिश्वत लेने के बावजूद अधिकारियों ने जमीन की नाप-जोख पूरी नहीं की. दो दिन पहले, ये दोनों अधिकारी फिर गांव आए और अतिरिक्त ₹50 हजार की मांग करते हुए फूलवती को बुरी तरह प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. विधवा महिला, जो पहले ही मोटी रकम दे चुकी थी, इस नए दबाव को सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले चार नाम FIR में

मृतका की बेटी प्रियंका ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा है और चार लोगों पर अपनी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है:

इसमें लेखपाल मयंक, कानूनगो लखनलाल अहिरवार, गांव के दो दबंग प्रमोद और बलदेव के नाम हैं. आरोप है कि इन सभी ने मिलकर ₹50 हजार की मांग पूरी करने के लिए फूलवती पर दबाव बनाया और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया.

पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन

फिलहाल, पुलिस ने विधवा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.