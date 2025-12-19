'शुभांशु शुक्ला ने वो करिश्मा किया है कि आप कह सकते हैं स्काई हैज नो लिमिट', NDTV के मंच से बोले CJI सूर्यकांत

NDTV इंडियन ऑफ द ईयर 2025 समारोह के मंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश का नाम रोशन करने वालों की जमकर तारीफ की. उन्होंने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शुभांशु ने दिखा दिया है कि स्काई हैज नो लिमिट (बड़े सपनों की कोई सीमा नहीं है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जब आपको अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ते हुए देखने का मौका मिलता है. आज ऐसा ही मौका है. भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपने डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और पैशन से देश का नाम रोशन किया है.

चीफ जस्टिस ने कहा कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जब आपको अच्छे काम करने वालों को आगे बढ़ते हुए देखने का मौका मिलता है. आज ऐसा ही मौका है. भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिन्होंने अपने डेडिकेशन, क्रिएटिविटी और पैशन से देश का नाम रोशन किया है. ऐसे असाधारण लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा करना वाकई दुर्लभ है. एनडीटीवी ने देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वालों को सम्मान करने का जो कार्य किया है, वो सराहनीय है.

सीजेआई सूर्यकांत ने मुख्य भाषण देते हुए कहा कि जब हम ऐसे कोई असाधारण काम करने वाले व्यक्ति को सम्मानित होते हुए देखते हैं, तो यह महज एक शख्स का सम्मान नहीं होता, हम उनके वर्षों के उन अनदेखे प्रयासों, अनगिनत चुनौतियों और अनोखी बुद्धिमत्ता का सम्मान होते देखते हैं. यह सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनती है.

चीफ जस्टिस ने विश्व कप जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पिच पर बहुत बहादुरी के साथ देश का मान बढ़ाया है. उनकी इस कामयाबी ने सफलता के नए मानक गढ़ दिए हैं. उन्होंने दिखाया है कि साथ मिलकर मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में कहा कि उन्होंने दिखा दिया है कि Sky no longer has a limit.