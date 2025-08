उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव: UP की पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक ट्रेंड कर रहा है SPG कवर

एसपी गोयल यूपी में ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस हैं. मनोज सिंह को रिटायर होने के बाद उनको राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है. एसपी गोयल के चीफ सेक्रेटरी ( UP Chief Secretary SP Goyal) बनने के बाद यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव हो सकते हैं. उनके दाहिने हाथ को भी पता नहीं होता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है, ये कहावत उनके बारे में बड़ी ही मशहूर है. वह लो प्रोफ़ाइल रह कर काम करते हैं. मीडिया से दूर रहते हैं और विवादों से बचते हैं. यूपी में ब्यूरोक्रेसी गुटों में बंटी है. लेकिन इनमें बैलेंस बना कर काम करने का हुनर एसपी गोयल में खूब हैं. इसीलिए तो पिछले आठ सालों से यूपी के सीएम ऑफिस में वह अंगद की तरह जमे रहे और चीफ सेक्रेटरी बन कर ही बाहर निकले.

#WATCH | Uttar Pradesh: Senior IAS officer SP Goyal takes charge as the Chief Secretary of UP. pic.twitter.com/qgIGqzBKr4