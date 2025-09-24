UP NEWS: पहले पीटा, फिर पत्नी बिल्लो ने चबा लिया पति का कान, भागता हुआ शख्स पहुंचा थाने, सुना दी पूरी कहानी

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां घरेलू विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया. पानी भरने को लेकर हुई मामूली कहासुनी में एक पत्नी ने अपने पति पर न केवल हमला किया, बल्कि उसका कान चबाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना अनवरगंज थाना क्षेत्र के लाटूश रोड खटिकाना की है. यहां रहने वाले सब्जी कारोबारी अमित सोनकर के लिए मंगलवार की सुबह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी. पानी भरने को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी पत्नी बिल्लो उर्फ सारिका ने पहले उनकी पिटाई की और फिर गुस्से में उनका कान दांतों से चबा लिया. इस हमले में अमित बुरी तरह लहूलुहान हो गए. अमित का यह भी आरोप है कि उनके हाथ पर किसी धारदार चीज से भी हमला किया गया.

8 साल पहले हुई थी प्रेम विवाह

पीड़ित अमित सोनकर ने बताया कि उनकी और सारिका की शादी आठ साल पहले हुई थी. यह एक प्रेम विवाह था. शुरुआती कुछ साल तो सब ठीक रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि मामला तलाक तक जा पहुंचा और फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है.

दोनों पक्षों ने दर्ज कराई रिपोर्ट

हमले के बाद, खून से लथपथ अमित सोनकर सीधे अनवरगंज थाने पहुंचे और पत्नी सारिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित को मेडिकल जांच के लिए भेजा. वहीं, इस मामले में एक नया मोड़ तब आया, जब पत्नी सारिका ने भी पति अमित सोनकर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करा दी.

इस पूरे मामले पर एसीपी अनवरगंज, अभिषेक कुमार राहुल ने बताया कि पति-पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा पहले से ही चल रहा है. मंगलवार को हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने पति की शिकायत पर पत्नी सारिका के खिलाफ और सारिका की शिकायत पर पति अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.