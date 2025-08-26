डंडों से पीटकर मारा, फिर बोरी में भरकर फेंक आए... छात्रा पर हमले के बाद कानपुर में कुत्तों पर जुल्म की इंतिहा

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद यूपी के कानपुर से इंसानियत को झकझोर देने वाली ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो समाज के दो चेहरों को एकसाथ दिखाती है. बीबीए की एक छात्रा पर आवारा कुत्तों के हमले के बाद शहर की एक पॉश सोसाइटी में कुछ लोगों ने कुत्तों के लिए कथित तौर पर मौत का फरमान जारी कर दिया. इसके बाद कुत्तों को बाहर निकालने के नाम पर जुल्म की इंतिहा कर दी गई.

BBA छात्रा पर कुत्तों ने किया था हमला

मामला कानपुर के श्याम नगर का है, जहां बीबीए की एक छात्रा को आवारा कुत्तों ने हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था. 21 वर्षीय छात्रा के चेहरे पर 17 टांके आए हैं. वैष्णवी साहू नाम की छात्रा महाराजपुर के कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी मधुवन पार्क के पास आवारा कुत्तों ने उसके ऊपर हमला किया.

छात्रा का गाल नोंच ले गए, आए 17 टांके

वैष्णवी के चाचा आशुतोष निगम ने बताया कि कुत्तों ने वैष्णवी पर झपट्टा मारा, उसे जमीन पर घसीटा और उसके चेहरे को बुरी तरह नोंच डाला. वैष्णवी का दाहिना गाल नोंच ले गए. नाक पर भी गंभीर चोटें आईं. लोगों ने लाठियों से कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक वैष्णवी अधिक खून बहने के कारण बेहोश हो चुकी थी.

कुत्तों की मौत का फरमान जारी

कुत्तों के हमले में घायल छात्रा की तस्वीरें देखकर जाजमऊ की पॉश सोसाइटी एमराल्ड गुलिस्तां में रहने वाले कुछ लोगों में इस कदर डर बैठ गया कि उन्होंने बेजुबान कुत्तों के लिए कथित तौर पर मौत का फरमान जारी कर दिया. एमराल्ड गुलिस्तां को शहर की सबसे प्रतिष्ठित सोसाइटी में से एक माना जाता है. यहां 300 फ्लैट, 90 बंगले और स्कूल-कॉलेज जैसी तमाम सुविधाएं हैं.

कुत्तों को सांसें थमने तक पीटा

इसके बाद कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए चंद रुपयों के लालच में स्वीपरों ने जो किया, वह बर्बरता की सारी हदें पार कर गया. उन्होंने कई बेजुबानों को लाठी-डंडों से तब तक पीटा, जब तक उनकी सांसें नहीं उखड़ गईं. इसके बाद पैर बांधकर उन्हें बोरियों में भरा और स्कूटी मोटरसाइकिलों पर लादकर गंगा किनारे या आसपास के जंगलों में फेंक दिया गया.

पशु प्रेमी की शिकायत पर केस दर्ज

सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पशु प्रेमियों और आम नागरिकों में आक्रोश फैल गया. एनजीओ संचालक विद्या भूषण तिवारी ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.