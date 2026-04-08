VIDEO: पुलिसकर्मी नहीं ‘कैमरामैन’ कहिए, कानपुर में विवाद के बाद चले ईंट-पत्थर, खाकी बनाती रही वीडियो

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र से सामने आए वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं. वायरल वीडियो में बीच सड़क पर कुछ लोग एक-दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंकर रहे हैं और पुलिसकर्मी कैमरामैन की भूमिका में नजर आ रहा है. विवाद के बीच पुलिसकर्मी झगड़ा शांत कराने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाता दिख रहा है. ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि यूपी पुलिस का काम अब वीडियो बनना ही बचा है.

जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद कानपुर के रावतपुर क्षेत्र के गुरुदेव पैलेस चौकी के पास स्थित एक अस्पताल के सामने का है. बताया गया कि मौके पर मौजूद दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में गाली-गलौज में बदल गई. इसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने एक दूसरे पर ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया. सड़क पर अचानक हुई पत्थरबाजी से अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

बीच सड़क पर भिड़े दो गुट



कानपुर के गुरुदेव पैलेस चौकी के पास एक अस्पताल के सामने दो पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट और पत्थरबाजी के दौरान अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी झगड़ा रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए. वीडियो वायरल#Kanpur pic.twitter.com/xWAfWpeGpX — NDTV India (@ndtvindia) April 8, 2026

वीडियो बनाता रहा पुलिसकर्मी

हैरानी की बात यह रही कि एक तरफ मौके पर मौजूद लोग विवाद शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, जबकि पुलिसकर्मी वीडियो बनाने में लगा था. इस दौरान किसी ने विवाद और उस पुलिसकर्मी का वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स पुलिस को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

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घटना को लेकर पुलिस की ओर से दी गई सफाई

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हलचल मच गया. मामले में रावतपुर थाना प्रभारी की ओर से सफाई दी गई. उन्होंने कहा कि घटना की जांच कराई जा रही है. शुरुआती जांच में समाने आया है कि आपस में भिड़ने वाले लोग स्थानीय अस्पताल के कर्मचारी थे. मामले में किसी की भी ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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