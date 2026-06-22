शुक्लागंज निवासी अजय सविता शादी समारोह में वेटर का काम करता है. अजय ने बताया कि रविवार को वह शुक्लागंज में अपने दोस्त सुमित दीक्षित के साथ शराब पी रहा था. इस दौरान उनका दूसरा साथी विजय कश्यप पहुंचा, जिसने एक शादी समारोह में चलने की बात की. इसके बाद वह तीनों समारोह में शामिल होने वृंदा नगर स्थित सरोज मैरिज लॉन पहुंचे. जहां विजय कश्यप ने मैरिज लॉन के बाहर देशी तमंचा निकाल कर फायरिंग करने का प्रयास किया. इस दौरान गोली उनके पेट में लग गई.

घटना के बाद विजय और सुमित उन्हें लेकर बाइक से उर्सला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सुमित और विजय को हिरासत में लिया है. एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि घटना शुक्लागंज की है. फिलहाल अस्पताल आते वक्त आरोपित ने पनचक्की चौराहा के पास तमंचा छिपाया था. मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर तमंचा बरामद कर लिया गया है.