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34 minutes ago

Kanpur Hindi News Live: कानपुर काफी चर्चाओं में रहता है. यहां राजनीतिक गतिविधियां भी होती रहती हैं. अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहती है. इसी वजह से आप अब कानपुर जिले से जुड़ी हर खबरों को एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं. कानपुर के शुक्लागंज में रविवार की रात हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक के पेट में गोली लग गई, घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. मौसम की बात करें तो कानपुर में आज और कल बारिश की संभावना है. इसके अलावा यहां जानिए कानपुर से जुड़ा हर तरह का अपडेट...
 

Jun 22, 2026 10:26 (IST)
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Kanpur Crime News: अखिलेश यादव की बेटी के एडिटेड फोटो वायरल करने वाला एमपी से गिरफ्तार

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुत्री (Akhilesh Yadav Daughter) की एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश रीवा निवासी नागेश्वर सिंह बघेल को साइबर थाने और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर कानपुर लाया गया है. गिरफ्तार आरोपी ने फोटो वायरल करने की बात भी कबूल कर ली है. आरोपी ने 9 जून को फेसबुक पर 3-4 फोटो वायरल की थीं.

Jun 22, 2026 10:14 (IST)
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Desi Bomb Attacker Arrested: देशी बम से हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Kanpur News: कानपुर की कल्याणपुर और रावतपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देशी बम से हमले के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बाइक को लेकर विवाद में 20 जून को कल्याणपुर क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला करने के लिए देशी बम फेंका गया था. घटना में मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हुई थी और लोग बाल-बाल बचे थे. गिरफ्तार आरोपियों के नाम शिवा यादव और पारस ठाकुर है.

मौके से जले हुए बम के अवशेष, लोहे की कीलें, टेप और अन्य सामग्री बरामद हुई है. फरार आरोपी शान तिवारी की तलाश में पुलिस जुटी है.

Jun 22, 2026 09:56 (IST)
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Police Arrest for Attack Girl: छात्रा पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला सिरफिरा दिलशाद गिरफ्तार

कानपुर में कोचिंग जा रही छात्रा पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. कल्याणपुर और रावतपुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.  पकड़े गए आरोपी की पहचान मो. दिलशाद के रूप में हुई है. डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया. आरोपी की करतूत सीसीटवी में भी कैद हो गई. आरोपी मो. दिलशाद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत जेल की हवा खा चुका है.

Jun 22, 2026 09:54 (IST)
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Kanpur Harsh Firing: हर्ष फायरिंग में चली गोली युवक के पेट में लगी गोली, दो गिरफ्तार

शुक्लागंज निवासी अजय सविता शादी समारोह में वेटर का काम करता है. अजय ने बताया कि रविवार को वह शुक्लागंज में अपने दोस्त सुमित दीक्षित के साथ शराब पी रहा था. इस दौरान उनका दूसरा साथी विजय कश्यप पहुंचा, जिसने एक शादी समारोह में चलने की बात की. इसके बाद वह तीनों समारोह में शामिल होने वृंदा नगर स्थित सरोज मैरिज लॉन पहुंचे. जहां विजय कश्यप ने मैरिज लॉन के बाहर देशी तमंचा निकाल कर फायरिंग करने का प्रयास किया. इस दौरान गोली उनके पेट में लग गई.

घटना के बाद विजय और सुमित उन्हें लेकर बाइक से उर्सला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे, जहां मौजूद डॉक्टर ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सुमित और विजय को हिरासत में लिया है. एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि घटना शुक्लागंज की है. फिलहाल अस्पताल आते वक्त आरोपित ने पनचक्की चौराहा के पास तमंचा छिपाया था. मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर तमंचा बरामद कर लिया गया है.

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