सलवार-सूट वाली युवती निकली मूंछों वाला मर्द! बेमतलब हो गई पिटाई

रंगीन कुर्ता और सलवार पहने व्यक्ति ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंक रखा था. चाल-ढाल संदिग्ध लगने पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया. जब दुपट्टा हटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, लेकिन लोगों के दबाव बनाने पर जब चेहरा सामने आया तो सब दंग रह गए.

कानपुर में चोरी के शक में सलवार-सूट पहने व्यक्ति की पिटाई.
  • कानपुर के रावतपुर इलाके में सलवार-सूट पहने व्यक्ति को चोरी के शक में भीड़ ने पकड़कर पिटाई की.
  • दुपट्टा हटाने पर पता चला कि महिला नहीं, बल्कि मूंछों वाला पुरुष रवीन्द्र कुमार मौर्या है.
  • रवीन्द्र कुमार ने भतीजी की सुरक्षा के लिए महिला का भेष धारण किया था, वह चोर नहीं था.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके में चोरी के शक में सलवार-सूट पहने एक व्यक्ति को गुस्साई भीड़ ने पकड़ कर बेरहमी (Kanpur Mob Assaulted Men) से पीटा. लड़की समझकर जब लोगों ने उसका दुपट्टा हटाया तो अंदर मूंछों वाला आदमी देखकर उनका पारा चढ़ गया. इसके बाद भीड़ ने उसे बांधकर न केवल जमकर पीटा, बल्कि करीब एक किलोमीटर तक घुमाया भी. हालांकि, पुलिस जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया.

सलवार-कुर्ता के पीछे लड़की नहीं मर्द निकला

मामला कानपुर के रावतपुर के मसवानपुर इलाके का है. रंगीन कुर्ता और सलवार पहने व्यक्ति ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंक रखा था. चाल-ढाल संदिग्ध लगने पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया. जब दुपट्टा हटाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया, लेकिन लोगों के दबाव बनाने पर जब चेहरा सामने आया तो सब दंग रह गए. वह कोई महिला नहीं, बल्कि एक पुरुष था. इसके बाद भीड़ ने आपा खो दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी.

चोरी के शक में शख्स को पीट दिया

सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह व्यक्ति को भीड़ से छुड़ाया. पुलिस के अनुसार, महिला के वेश में पकड़े गए व्यक्ति का नाम रवीन्द्र कुमार मौर्या है और वह नौबस्ता का निवासी है. एडीसीपी कपिलदेव सिंह ने बताया कि रवीन्द्र चोर नहीं है. उसे शक था कि मसवानपुर में रहने वाली उसकी भतीजी को कोई युवक परेशान कर रहा है. अपनी भतीजी की सुरक्षा और उस युवक की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ही उसने महिला का भेष बनाया था.

चोर नहीं था फिर क्यों हुई पिटाई?

उसकी भतीजी अपने भाई के बच्चे को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तो उसने देखा कि भीड़ उसके चाचा को पीट रही है. जब उसने अपने चाचा को बचाने की कोशिश की, तो भीड़ ने उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ भी मारपीट की. पुलिस ने घायल रवीन्द्र को मेडिकल जांच के लिए भेजा है. साथ ही, कानून हाथ में लेकर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है.

