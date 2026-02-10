कानपुर लेम्बोर्गिनी हादसे के वक्त का CCTV फुटेज, टक्कर मारते ही आरोपी शिवम के बाउंसर उसे उठाकर ले भागे, वीडियो

कानपुर में रविवार को लेम्बोर्गिनी हादसे से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस वीडियो में लेम्बोर्गिनी आती दिख रही है. फिर कुछ दूर बाद यू-टर्न लेकर कार दूसरे रास्ते से लौट रही थी. तभी हादसा हुआ. इस हादसे में एक बुलेट को पीछे से तेज टक्कर मार दी. बुलेट पर तीन लोग सवार थे जो घायल हो गए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसे के तुरंत बाद लेम्बोर्गिनी के आगे चल रही कार से करीब 4-5 बाउंसर उतरते हैं.

एक 19 सेकेंड के वीडियो में दिख रहा है कि लेम्बोर्गिनी कार आगे जा रही है. इसके ठीक पीछे एक और कार चल रही है जिसमें शिवम मिश्रा का बाउंसर चल रहा था. जैसे ही हादसा होता है, सड़क पर अफरातफरी मच जाती है. तभी शिवम के आगे चल रही कार से 4-5 बाउंसर उतरते हैं. तबतक वहां काफी भीड़ जमा हो जाती है. इसके बाद वीडियो में कुछ साफ नहीं दिख रहा है. लेकिन कुछ देर बाद बाउंसर तेजी से कार की तरफ लौटते हैं दरवाजे बंद करते हैं. इसके बाद कार गोली की रफ्तार से आगे की तरफ भाग जाती है.

शिवम मिश्रा की तस्वीर

ये घटना रविवार को कानपुर के पॉश इलाके ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित रेव थ्री के पास की है. सड़क पर लेम्बोर्गिनी के साथ रफ्तार का खूनी तांड़व खेलने वाले कारोबारी पुत्र की पहचान शिवम मिश्रा के रूप में हुई है. उसके पिता केके मिश्रा तंबाकू के बड़े कारोबारी है. उनकी कानपुर के साथ-साथ दिल्ली में भी कारोबार है.

कानपुर पुलिस कमिश्नर का बयान

कानपुर हादसे के बाद शहर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने एनडीटीवी से बात की. उन्होंने FIR में हुई गफलत पर सारी जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पहले जो FIR लिखी गई उसमें तौफीक को ड्राइवर का नाम नहीं पता था और उसे गाड़ी का नंबर पता था. उन्होंने कहा कि हमारी जांच में मालूम चला कि ड्राइवर शिवम मिश्रा है. कमिश्नर ने साफ किया कि FIR में नाम नहीं होने का मतलब ये था कि पीड़ित को पता नहीं था की गाड़ी कौन चला रहा है बाद में जांच में शिवम का नाम आया.

कमिश्नर ने बताया कि इस दुर्घटना में केवल एक आदमी घायल है. उसका नाम तौफीक है. उनके कहने पर ही FIR पंजीकृत की गई है. एक मोटर बाइक क्षतिग्रस्त है तौफीक के कोहनी और पैर में चोट लगी है. पीड़ित का मेडिकल कराया गया.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिवम के परिवार से संपर्क हो चुका है. शिवम के पिता का कहना है कि वह अस्पताल में हैं. उनसे पूछताछ के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है. शिवम को भी जांच में सम्मिलित होने के लिए कहा गया है. कमिश्नर ने कहा कि हमारी जांच में स्पष्ट हो गया है शिवम गाड़ी चला रहे थे इसीलिए उनका नाम FIR में शामिल किया गया है.