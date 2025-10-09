कानपुर में धमाके के साथ फटी स्कूटी, बुरी तरह जली युवती को दुकानवालों ने दी चादर, खौफनाक था मंजर

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क किनारे खड़े दो स्कूटी में हुए धमाके के बाद का मंजर काफी खौफनाक था. इस धमाके के बाद का एक CCTV फुटेज सामने आया है. इस वीडियो में एक महिला एक दुकान के आगे बैठी हुई दिख रही है. वह दुकानदारों से मदद भी मांग रही है. तभी एक दुकानदार महिला को चादर देता है. जमीन पर बैठी महिला की हालत बेहद खराब दिख रही थी. कानपुर में हुए इस विस्फोट में 8 लोग घायल हुए हैं. मिसरी बाजार इलाके में हुए इस ब्लास्ट के बाद इस इलाके की पुलिस ने घेराबंदी कर दी है.

जल गए कपड़े, बुरी तरह तड़प रही थी महिला

लोगों का कहना है कि महिला के कपड़े धमाके की वजह से जल चुके थे.उसका शरीर काला हो गया था. जसे ही वह दुकानों के पास पहुंची तो वहां मौजूद दुकानदारों ने उसे तुरंत चादर ओढ़ाई. तुरंत ही उसके इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. महिला की हालत फिलहाल कैसी है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. सामने आए वीडियो में भी महिला के कपड़े जले हुए दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि दर्द से कराहती महिला कुछ मदद मांगने की कोशिश कर रही है. कुछ कहते-कहते ही वह जमीन पर गिर गई. जिसके बाद एक दुकानदार ने उसे तुरंत चादर ओढ़ा दी. कुछ लोगों की मदद से महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

स्कूटरों में धमाकों से दहला कानपुर का बाजार

बता दें कि कानपुर में ये धमाका बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे भीड़भाड़ वाले मूलगंज इलाके में हुआ था. मरकज़ मस्जिद के पास हुए इन विस्फोटों की आवाज घटनास्थल से 500 मीटर दूर तक सुनी गई. कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि मिसरी बाज़ार में खड़े दो स्कूटरों में हुए विस्फोटों में आठ लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, उनमें से दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और गंभीर रूप से झुलसे चार अन्य को लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) रेफर कर दिया गया है. बाकी दो लोग कानपुर के अस्पताल में निगरानी में हैं. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

लखनऊ रेफर किए गए गंभीर रूप से झुलसे लोग

शुरुआती जांच के मुताबिक, धमाके का शिकार एक स्कूटर अश्विनी कुमार का था. वह भी इस हादसे में घायल हुआ है. उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है. वह दिवाली के लिए सजावटी लाइटें खरीदने बाज़ार गया था. यह हादसा कानपुर के मूलगंज के मिश्री बाजार में हुआ. इस धमाके से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है.

