घर के बाहर खेल रहा 6 साल का बच्चा हुआ गायब, नदी में मिला शव, पड़ोसी ने सिर्फ इसलिए मार डाला

आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया. फुटेज में पड़ोसी शिवम सक्सेना बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. लेकिन जब शिवम वापस लौटा तो बच्चा उसके साथ नहीं था. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस का शक गहरा गया.

कानपुर में बच्चे की बेरहमी से हत्या.
  • कानपुर में 6 साल के बच्चे की अपहरण के बाद गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
  • हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा है, जो बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था.
  • बच्चा खेलते-खेलते गायब हो गया था. पुलिस को पांडु नदी से बच्चे का शव बरामद हुआ है.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की अपहरण के बाद गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप पड़ोसी युवक पर लगा है, जो बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था. घटना के बाद से मुख्य आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. कानपुर के बर्रा के हरदेव नगर स्नेह चौराहा इलाके में शुक्रवार शाम को 6 वर्षीय आयूष सोनकर अपने घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया.

जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. देर रात थक-हारकर उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी. बच्चे के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने तत्काल बच्चे की मां ममता सोनकर की शिकायत पर शिवम सक्सेना नाम के आरोपी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी.

CCTV में बच्चे को ले जाता दिखा पड़ोसी शिवम 

आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया. फुटेज में पड़ोसी शिवम सक्सेना बच्चे को अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दिया. लेकिन जब शिवम वापस लौटा तो बच्चा उसके साथ नहीं था. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस का शक गहरा गया.

नदी में मिला बच्चे का शव

पुलिस ने जब आरोपी शिवम की तलाश शुरू की तो मामले की परतें खुलती चली गईं. जांच के दौरान पुलिस को पांडु नदी से बच्चे का शव बरामद हुआ. फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई है.

आरोपी की बच्चे की मां पर थी बुरी नजर

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के अनुसार मृतक आयूष का परिवार और आरोपी शिवम सक्सेना का परिवार एक ही मकान में किराए पर रहते थे. दोनों परिवारों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शिवम मृतक बच्चे की मां पर बुरी नजर रखता था, जिसे इस जघन्य हत्याकांड के पीछे का एक मुख्य कारण माना जा रहा है.

फिलहाल मुख्य आरोपी शिवम सक्सेना फरार है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी.
 

