कन्नौज विधायक से मिलता नाम युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने जमकर पीटा

यूपी के कन्नौज में एक युवक पर विधायक से मिलता हुआ नाम भारी पड़ गया. वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने नाम पूछा तो उसने अपना जो नाम बताया उसे सुनकर दरोगा जी ने उसे लठिया दिया. जब युवक ने वो नाम अपना होना बताया तो दरोगा जी ने उसे छोड़ा. मामला विधायक तक पहुंचा तो वह युवक को देखने अस्पताल पहुंचे, विधायक ने नाम के आधार पर बर्बरता से युवक को पीटने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही कि मांग की है.



कन्नौज के तिर्वा विधानसभा से भाजपा नेता कैलाश राजपूत विधायक हैं. क्षेत्र में उनका अलग ही रुतबा है, अक्सर लोग उनके नाम से सिफारिश कर अपने छोटे मोटे काम करवा लेते हैं. यहां स्थित सौरिख थाना क्षेत्र के खड़िनी चौकी इंचार्ज अंकित यादव वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर आया तो उसके पास कुछ कागज कम थे. दरोगा जी ने नाम पूछा तो उसने कैलाश राजपूत बताया. दरोगा जी को लगा की युवक विधायक का नाम लेकर दबाव बना रहा है. आक्रोषित होकर उन्होंने युवक को लठिया दिया. लाठी खाया युवक घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा.



विधायक को इस मामले की जानकारी दी गई. जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंचे विधायक कैलाश राजपूत ने युवक से हालचाल पूछकर पूरा प्रकरण जाना. विधायक का कहना है कि इस तरह की हरकत निंदनीय है. उन्होने एसपी से चौकी इंचार्ज और दोनों सिपाहियों पर कार्यवाही कि मांग की है.



पुलिस से पिटे युवक का कहना है कि मैं बाजार से सौदा लेकर घर जा रहा था. रास्ते में चेकिंग कर रहे दरोगा और सिपाही ने मुझे मारा, जब मैंने अपना नाम कैलाश राजपूत बताया तो बुरी तरह मारकर घायल कर दिया और मोटरसाइकिल भी सीज करने के लिए ले ली.