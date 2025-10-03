विज्ञापन
विशेष लिंक

मुसलमान हो, इलाज नहीं करेंगे... दर्द से तड़प रही महिला से क्या बोली डॉक्टर? देखें VIDEO

UP NEWS: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जिला महिला अस्पताल में बीते मंगलवार की रात एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया. अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर ने मुस्लिम महिला को कथित तौर पर इलाज से मना कर दिया. राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

Read Time: 3 mins
Share
मुसलमान हो, इलाज नहीं करेंगे... दर्द से तड़प रही महिला से क्या बोली डॉक्टर? देखें VIDEO
  • जौनपुर जिला महिला अस्पताल में एक डॉक्टर पर मुस्लिम महिला को प्रसव के दौरान इलाज से मना करने का आरोप लगा है
  • शमा परवीन को अस्पताल में भर्ती तो किया गया लेकिन डॉक्टर ने कई घंटों तक उनका इलाज नहीं किया था
  • अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगकर जांच शुरू कर दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जौनपुर:

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जिला महिला अस्पताल में बीते मंगलवार की रात एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया. अस्पताल की ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर आरोप है कि उन्होंने प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक मुस्लिम महिला को कथित तौर पर यह कहकर इलाज से मना कर दिया कि “तुम मुसलमान हो, हम इलाज नहीं करेंगे.” इस सनसनीखेज आरोप के बाद हड़कंप मच गया है. अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र के बीरीबारी गांव की निवासी शमा परवीन पत्नी मोहम्मद अरमान को मंगलवार शाम को अचानक प्रसव पीड़ा हुई. परिजन उन्हें तुरंत जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि शमा परवीन को अस्पताल में भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर कई घंटों तक उन्हें देखने नहीं आईं. इस दौरान शमा परवीन बेड पर दर्द से तड़पती रहीं.

परिजनों का आरोप है कि जब डॉक्टर आईं तो उन्होंने इलाज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया. चौंकाने वाला बयान देते हुए महिला के धर्म पर सवाल उठा दिया. डॉक्टर के इस कथन से मरीज और उनके परिजन गहरे सदमे और परेशानी में हैं. 

अस्पताल प्रशासन ने दिया जांच का आदेश

इस गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. महेंद्र गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लिया है. सीएमएस डॉ. महेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है. उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और संबंधित स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीएमएस ने यह भी स्पष्ट किया कि उसी दिन अस्पताल में चार से पांच मुस्लिम महिलाओं का प्रसव और इलाज हुआ है.

'बाहरी लोगों' पर भड़काने का आरोप

सीएमएस डॉ. महेंद्र गुप्ता ने इस पूरे विवाद में एक अन्य पहलू की ओर भी इशारा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग दिनभर अस्पताल में घूमते रहते हैं. मरीजों को भड़काने का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि कई बार ये लोग प्रतिबंधित क्षेत्रों तक भी पहुंच जाते हैं. सीएमएस ने कहा कि ऐसे बाहरी तत्वों की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है कि कहीं उन्होंने ही तो इस मामले को नहीं भड़काया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaunpur News, UP CRIME NEWS, Muslim Viral Video, Viral Hindi News, Uttar Pradesh Khabren
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com