उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अनोखी अंतरराष्ट्रीय शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. जापान से आए हिरो चिहारा और शिसु ने गोमतीनगर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए. खास बात यह है कि दोनों का 2022 में तलाक हो गया था, लेकिन एक साल बाद वे फिर साथ आ गए. भारतीय दोस्तों की पहल और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरे सम्मान ने उन्हें दोबारा विवाह के लिए भारत आने को प्रेरित किया. शादी में परिवार, दोस्त और बच्चे भी शामिल हुए.

तलाक के बाद फिर बने जीवनसाथी, लखनऊ में हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

जापानी दूल्हे हिरो चिहारा ने बताया कि वर्ष 2022 में उनका और शिसु का तलाक हो गया था. हालांकि 2023 में दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया और फिर से साथ आ गए. हिरो के मुताबिक दोनों को दोबारा करीब लाने में उनके भारतीय दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने कहा कि दोस्तों के सहयोग और समझाइश ने उनके रिश्ते को नई दिशा दी.

दोबारा जीवन की नई शुरुआत करने के लिए इस जोड़े ने भारत को चुना. गोमतीनगर के राधा-कृष्ण मंदिर में पारंपरिक वैदिक मंत्रों और हिंदू रीति-रिवाजों के बीच दोनों ने शादी की रस्में पूरी कीं.

समारोह में उनके परिवार के सदस्य, बच्चे और करीबी मित्र मौजूद रहे. शादी भारतीय परंपराओं के अनुसार संपन्न कराई गई.

भारतीय कल्चर से प्रभावित हैं दोनों

हिरो चिहारा ने कहा कि वे भारतीय संस्कृति का बेहद सम्मान करते हैं और उससे बहुत प्रभावित हैं. उन्होंने बताया कि भारत में शादी करना उनकी पुरानी इच्छा थी. उन्होंने लखनऊ को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि उनके एक भारतीय फ्रेंड का यह होम टाउन है और यहां शादी करना उनके लिए बहुत महत्व रखता है. शिसु ने भी भारतीय संस्कृति के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहा कि शादी में बड़ी संख्या में भारतीय दोस्तों की मौजूदगी ने इस अवसर को और खास बना दिया. उनके अनुसार भारतीय परंपराओं के बीच शादी करना उनके जीवन का यादगार अनुभव है और भारत के प्रति उनका जुड़ाव पहले से और मजबूत हुआ है.

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