अयोध्‍या स्थित श्रीराम मंद‍िर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के ल‍िए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का पुनर्गठन किया गया है, ज‍िसमें उत्‍तर प्रदेश कैडर के तीन वर‍िष्‍ठ आईपीएस अध‍िकार‍ियों को शाम‍िल क‍िया गया है. उन्‍हीं में से एक हैं सोमेन बर्मा, जो कभी मंगेश यादव एनकाउंटर से चर्चा में आ गए थे. ये पहले इंजीन‍ियर हुआ करते थे. फ‍िर उत्‍तर प्रदेश पुल‍िस के काब‍िल आईपीएस अफसरों में से एक बने.

कौन हैं आईपीएस सोमेन बर्मा?