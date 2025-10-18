विज्ञापन
विशेष लिंक

IPS अधिकारी शिवांसु राजपूत पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, नोएडा में दर्ज कराई FIR

पुलिस ने IPS  की डॉक्टर पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सभी आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

Read Time: 2 mins
Share
IPS अधिकारी शिवांसु राजपूत पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, नोएडा में दर्ज कराई FIR
आईपीएस शिवांसु राजपूत की पत्नी ने दावा किया है कि उनके पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध भी हैं.
  • नोएडा के थाना सेक्टर-126 में IPS शिवांशु राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी ने केस दर्ज करवाया है.
  • IPS शिवांशु राजपूत की पत्नी ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के साथ पति के अवैध संबंधों का भी आरोप लगाया है.
  • दोनों की शादी पांच सितारा होटल में बड़ी धूमधाम से हुई थी, जिसमें करीब दो करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

नोएडा के थाना सेक्टर-126 में कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के IPS अधिकारी शिवांसु राजपूत और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. कृति सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. शिकायत में पति के साथ-साथ सास, ससुर, देवर, देवरानी और पति के दोस्त सहित कुल सात लोगों को नामजद किया गया है. एफआईआर 41 पन्नों की बताई जा रही है. IPS शिवांशु राजपूत की पत्नी डॉ. कृति सिंह ने पुलिस को दर्ज करवाई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शादी में लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद IPS पति और उनके परिवार से उन्हें मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. यह भी दावा किया कि आईपीएस शिवांसु राजपूत के कई महिलाओं से अवैध संबंध भी हैं.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

शिकायत के मुताबिक, दोनों की शादी समारोह पांच सितारा होटल में बड़े स्तर पर हुआ था. बड़ी बात यह है कि IPS शिवांशु की पत्नी ने एफआईआर में पति और उनके परिवार के साथ पति के कुछ दोस्तों के नाम का भी उल्लेख है, जिन पर कुछ घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल थाना सेक्टर 126 पुलिस ने IPS  की डॉक्टर पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सभी आरोपों की गहराई से जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IPS Officer Shivanshu Rajput, IPS Shivanshu Rajput Wife, Shivanshu Rajput Dowry
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com