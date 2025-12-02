विज्ञापन
बिहार में इंसानियत शर्मसार! मानसिक कमजोर शख्स को लाठी-डंडों से पीटा, छत से फेंका, फिर कुत्ते से कटवाया, VIDEO

सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पिटाई के दौरान कई लोग लात-घूंसों के साथ-साथ लाठी-डंडे बरसा रहे हैं. घटनास्थल पर मौजूद आवारा कुत्ते भी उसे नोंचने के लिए दौड़ते दिखे, जिससे स्थिति और भयावह हो गई.

बिहार में इंसानियत शर्मसार! मानसिक कमजोर शख्स को लाठी-डंडों से पीटा, छत से फेंका, फिर कुत्ते से कटवाया, VIDEO
लाठी-डंडों से पीटने के बाद मानसिक रूप से कमजोर शख्स को छत से फेंकते लोग.
हाजीपुर:

Hajipur Beaten Viral Video: बिहार की राजधानी पटना से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर हाजीपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां दिन के उजाले में मानसिक रूप से अस्वस्थ एक शख्स को कुछ लोगों ने पहले तो लाठी-डंडों से दम भर पीटा. फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया. इतने के बाद भी बदमाशों का मन नहीं भरा तो उन्होंने मानसिक कमजोर शख्स को सड़क पर घसीटा और इस दौरान कुत्तों से भी कटवाया. बदमाशों का यह पूरा करतूत वहां लगी लोगों की भीड़ में शामिल कई लोगों ने मोबाइल पर कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

दुकान का कांच टूटने के बाद की पिटाई

मिली जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की भीड़ द्वारा की गई पिटाई का हाजीपुर के एक प्रतिष्ठित दुकानदार के स्टाफों पर लगा है. बताया गया कि दुकान का कांच टूटने के बाद कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को लाठी-डंडों से पीटा, इसके बाद भी मन नहीं भरा तो छत से नीचे फेंक दिया, फिर नीचे उसे घसीटते हुए लाय, जहां आदमी तो आदमी कुत्ते भी नोंच रहे थे.

वीडियो में दिख रहा पिटाई का दिल दहलाने वाला मंजर

सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पिटाई के दौरान कई लोग लात-घूंसों के साथ-साथ लाठी-डंडे बरसा रहे हैं. घटना स्थल पर मौजूद आवारा कुत्ते भी उसे नोंचने के लिए दौड़ते दिखे, जिससे स्थिति और भयावह हो गई.

पीड़ित हाजीपुर का ही रौशन, पुलिस कर रही जांच

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है. स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी कर्मचारियों से पूछताछ की प्रक्रिया जारी है. पीड़ित की पहचान हाजीपुर के ही रहने वाले रौशन कुमार के रूप में हुई है. रौशन मानसिक रूप से अस्वस्थ है. उसे गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गया है. 

आरोपी चंदामाम दुकान से स्टाफ

मारपीट की इस घटना का आरोप हाजीपुर के प्रतिष्ठित कपड़ा दुकान चंदामाम का स्टाफ पर लगा है. कहा जा रहा है कि चंदामाम दुकान के सामने ही पीड़ित का जमीन है. जिस पर किराए के कुछ दुकान है. आरोपियों का कहना था कि रौशन ने दुकान का कांच तोड़ा है. इसी बात पर उसकी जमकर पिटाई की गई.  

SDPO बोले- शिकायत मिली है, लोगों को चिह्नित कर होगी कार्रवाई

मानसिक कमजोर शख्स की बेरहमी से हुई पिटाई की पुष्टि करते हुए हाजीपुर के SDPO सुबोध कुमार ने कहा कि कल दोपहर में टाउन थाना में यह मामला आया था. संज्ञान में आते ही जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. मामले की जांच में यह बात सामने आई कि जिस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है. यह जानकारी भी सामने आई कि वह दबिया (धारदार हथियार) लेकर बाजार में उत्पात मचा रहा था. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसके साथ मारपीट की. इस संबंध में एक आवेदन मिला है. अब हम लोगों को चिह्नित करते हुए कार्रवाई करेंगे. अभी पीड़ित इलाजरत है.

