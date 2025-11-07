नीले ड्रम वाली मुस्कान के मायके में क्यों लगा 'मकान बिकाऊ' वाला पोस्टर? जानें पिता का दर्द

मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया मोड़ आया है. पति की बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान का परिवार अब मकान और शहर दोनों छोड़ना चाहता है.ब्रह्मपुरी इलाके के इंदिरानगर में मुस्कान रस्तोगी के घर के बाहर ‘मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगा हुआ है. जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि घटना के 8 महीने बाद अब परिवार घर और शहर क्यों छोड़ना चाहता है. इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है.

छलका मुस्कान के पिता का दर्द

मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी का कहना है कि उनका परिवार अब इस शहर में रहना नहीं चाहता, क्यों कि अब यहां सिर्फ बुरी यादें रह गई हैं. मेरठ छोड़कर वे लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं. मुस्कान की मां और भाई इस फैसले में उनके साथ हैं. परिवार को मुस्कान के चलते बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है.

मेरठ क्यों छोड़ना चाहता है मुस्कान का परिवार?

मुस्कान के पिता ने कहा कि 3 मार्च 2025 को हुई इस घटना के बाद से सामाजिक और आर्थिक रूप से उनके परिवार पर बुरा असर पड़ा है. उनकी सर्राफा की दुकान पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है. उधार देने वालों ने भी लेन-देन रोक दिया है. मुस्कान की छोटी बहन घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी. उसके पास भी बच्चों ने आना बंद कर दिया है. उनकी इनकम का सोर्स बंद हो गया है.

मेरठ का नीला ड्रम कांड याद है?

बता दें कि मेरठ केब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर ती रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने 3 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी. दोनों ने शव के चार टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था. वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए थे. मुस्कान ने जब अपने परिजनों को इस बारे में बताया तो उन्हेंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर 19 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. तब से साहिल और मुस्कान मेरठ जिला जेल में बंद हैं. सूत्रों के अनुसार, मुस्कान गर्भवती भी है और सौरभ के परिवार ने बच्चे का डीएनए परीक्षण कराने की बात कही है. परिजनों का कहना है कि यदि बच्चा सौरभ का हुआ तो वे उसे स्वीकार करेंगे, वरना नहीं. मुस्कान के परिवार ने उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं.



इनपुट- भाषा के साथ