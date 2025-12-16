UP News: शादीशुदा आशिक के घर प्रेमिका का कुल्हाड़ी से कत्ल, हत्या के बाद माता-पिता और 4 बहनें फरार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सहावपुर कस्बे में एक 31 वर्षीय शादीशुदा महिला ममता (Mamta) की उसके शादीशुदा प्रेमी संदीप (Sandeep) के घर पर कथित तौर पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है. यह मामला मंगलवार सुबह उस समय सामने आया जब संदीप ने खुद पुलिस को सूचित किया. पुलिस को इस घटना में संदीप के माता-पिता और उसकी चार बहनों की भूमिका पर संदेह है, जो वारदात के बाद से ही फरार हैं.

घर में लहूलुहान लाश और खून से सनी कुल्हाड़ी

पुलिस के मुताबिक, सहावपुर निवासी संदीप की शादी लगभग एक महीने पहले ही हुई थी, लेकिन वह गोरखपुर की रहने वाली ममता के साथ रिश्ते में था. सोमवार की रात जब संदीप के माता-पिता और बहनें घर पर थीं, तब ममता उससे मिलने आई थी. संदीप की पत्नी उस समय अपने मायके गई हुई थी. पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे तक सब कुछ सामान्य था. जब संदीप शौच के लिए बाहर गया और लौटा, तो उसने घर के अंदर ममता का खून से लथपथ शव देखा. उसके पास ही खून से सनी एक कुल्हाड़ी भी पड़ी थी. संदीप ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. फोरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबूत जुटाए.

बेटे ने ही परिवार पर लगाया हत्या का इल्जाम

मामले का सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह है कि पुलिस के अनुसार, संदीप ने खुद अपने माता-पिता और चार बहनों पर ममता की हत्या का आरोप लगाया है. राम नगर की सर्किल ऑफिसर (CO) गरिमा पंत ने बताया कि संदीप के माता-पिता और उसकी चारों बहनें घटना के बाद से ही फरार हैं. सीओ पंत ने कहा, 'शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं. मृतका के परिवार को सूचित कर दिया गया है, और मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है.' इस हत्याकांड ने क्षेत्र में ऑनर किलिंग की आशंका को जन्म दे दिया है. पुलिस फरार छह आरोपियों की तलाश में जुटी है ताकि हत्या के पीछे की सही वजह का पता चल सके.

ये भी पढ़ें:- 'चुप रहना भी मार डालता है', शादी के कारण हो रही मौतों पर संसद में चिंता; सांसद बोले- सिर्फ कानून नहीं बचाएगा