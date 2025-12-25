विज्ञापन
विशेष लिंक

महोबा में कार सवार दबंगों की गुंडई! रेलवे गेटमैन को बेरहमी से पीटा,वीडियो वायरल

ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पीड़ित गेटमैन का कहना है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे और उनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी थी. घटना की सूचना पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां तहरीर दी गई है.

Read Time: 3 mins
Share
महोबा में कार सवार दबंगों की गुंडई! रेलवे गेटमैन को बेरहमी से पीटा,वीडियो वायरल
महोबा:

यूपी के महोबा में दबंगों की गुंडई का सनसनीखेज मामला सामने आया है.जहां कार सवार दबंगों ने रेलवे गेटमैन के साथ बेरहमी से मारपीट की. जबरन रेलवे गेट खुलवाने को लेकर हुई इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घायल गेटमैन ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

घटना महोबा कोतवाली के पचपहरा गांव के पास बने नॉन इंटरलॉक रेलवे गेट संख्या 426 की है. पुलिस की जांच में पता चला है कि रेलवे फाटक पर एकाएक उस समय हड़कंप मच गया जब कार सवार दबंगों ने ड्यूपी पर तैनात गेटमैन पर हमला बोल दिया. इस घटना में गेटमैन बुरी तरह से घायल हो गए.गेटमैन की पिटाई ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है. 

पुलिस के अनुसार लाडपुर गांव निवासी हरगोविंद कुशवाहा रेलवे गेटमैन के पद पर तैनात हैं और रोज की तरह बीती शाम के समय अपनी ड्यूटी पर थे. महोबा स्टेशन से मिले निर्देशों के अनुसार रेलवे गेट बंद था. इसी दौरान एक कार वहां पहुंची. कार सवार लोगों ने जबरन गेट खोलने का दबाव बनाया और धमकाने लगे.

इसपर गेटमैन हरगोविंद ने नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों से बात कर गेट खोलने की बात कही, लेकिन इससे दबंग और भड़क गए. आरोप है कि उन्होंने गेटमैन के ड्यूटी कक्ष में घुसकर लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई की. करीब 1 मिनट 56 सेकंड के वायरल वीडियो में दबंगों की दबंगई साफ देखी जा सकती है.

ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. पीड़ित गेटमैन का कहना है कि कार सवार युवक शराब के नशे में थे और उनमें से एक के पास रिवॉल्वर भी थी. घटना की सूचना पर रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां तहरीर दी गई. रेलवे अधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

यह भी पढ़ें: मजार तोड़े जाने के बाद हरकत में आई पुलिस, दर्ज की नामजद FIR, विहिप ने दी यह चेतावनी

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिया बड़ा अपडेट, विधानसभा में बताया कब होगा उद्घाटन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Railway Gateman Beaten In Mahoba, Mahoba Police, Crime In Mahoba
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com