पेशाब करने से रोका तो चल गईं गोलियां, 6 लोग घायल, पढ़ें क्या है पूरा मामला

महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने शुक्रवार को भयानक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दरवाजे पर पेशाब करने से रोकने पर शुरू हुई पुरानी रंजिश में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और फायरिंग हुई. इस हमले में एक पक्ष के पांच और दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला घायल हो गई. पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है. दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि बीते दिनों आलोक यादव के घर कुआं पूजन के कार्यक्रम में कुछ युवक शराब पीते हुए ज्ञानेंद्र द्विवेदी के दरवाजे पर पेशाब कर रहे थे. ज्ञानेंद्र के पुत्र ने विरोध किया तो उसे और पूरे परिवार से मारपीट की गई थी. मामला थाना तक पहुंचा और मुकदमा दर्ज भी हुआ, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई. परिजनों का आरोप है कि दबंग लगातार धमकियां दे रहे थे और पुलिस ने उनकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की.

अवैध तमंचे से मारी गोली

बताया जाता है कि इसी रंजिश के चलते आज गांव के मेले में जाते समय ज्ञानेंद्र द्विवेदी के पुत्र को रोककर फिर विवाद शुरू हो गया. सूचना पर ज्ञानेंद्र का बड़ा भाई राम द्विवेदी मौके पर पहुंचा तो दबंगों ने अवैध तमंचे से गोली मार दी जिससे राम द्विवेदी गोली लगने से घायल हो गए. बचाव में जब ज्ञानेंद्र पहुंचा तो उसकी बंदूक छीनकर उस पर भी फायरिंग की गई. गोली लगने के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों से जमकर मारपीट हुई. ज्ञानेंद्र के पक्ष के पांच लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जबकि दूसरे पक्ष की एक वृद्ध महिला भी घायल हुई है.

दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. जहां ज्ञानेंद्र और उसके परिवार का कहना है कि पेशाब करने से रोकने पर हुई रंजिश में हमला किया गया, घटना के वक्त डायल 112 पुलिस के सामने भी दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप है. वहीं दूसरे पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि रंजिश के चलते उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई.

पुलिस ने दी जानकारी

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के अनुसार, "दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सबसे पहले घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है."