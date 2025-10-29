विज्ञापन
कौशांबी में 95 साल के बुजुर्ग को चारपाई पर लेकर SDM ऑफिस पहुंचे बेटा और बहू, कुछ यूं साबित की बेगुनाही

बुजुर्ग की मौत के बाद अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिस्तर पर पड़े इतने बुजुर्ग व्यक्ति पर लगे दबंगई के झूठे आरोपों से वो बेहद आहत थे.

लखनऊ:

यूपी के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए चारपाई पर लेटकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे 95 साल के बुजुर्ग जगपत यादव की मौत हो गई. उन पर दबंगई का आरोप लगा था. जीवन के आखिरी पड़ाव में लगे इस दाग़ को मिटाने के लिए वे चारपाई पर ही एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे. बेटा, बहू और नाती उन्हें कंधों पर उठाकर अधिकारी के सामने हाज़िर हुए.

मामला कौशांबी के पिपरी थाना क्षेत्र के मखऊपुर गांव का है. गांव के कुछ लोगों ने 95 वर्षीय जगपत यादव और उनके परिवार पर दबंगई व निर्माण कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया था. इस शिकायत को झूठा बताते हुए परिजन चारपाई पर बुजुर्ग को लेकर चायल तहसील पहुंचे.

बुजुर्ग की मौत के बाद अब परिजनों ने आरोप लगाया है कि बिस्तर पर पड़े इतने बुजुर्ग व्यक्ति पर लगे दबंगई के झूठे आरोपों से वो बेहद आहत थे. इस उम्र में कचहरी जाकर बेगुनाह साबित करने की वजह से वो अंदर से टूट गए थे और आहत होकर उन्होंने दम तोड़ दिया. 

मौत से एक दिन पहले ही अपनी बेगुनाही साबित करने जगपत यादव एसडीएम अरुण कुमार के सामने चारपाई पर पेश हुए थे. अधिकारी ने जांच कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था. लेकिन घर लौटने के अगले दिन ही बुजुर्ग जगपत यादव की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

