पत्नी के प्रेम-प्रसंग से आहत पति ने वीडियो बना की आत्महत्या, बात सुनकर कांप उठेंगे 

कहते हैं कि एक इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा नहीं. कुछ ऐसा ही झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले उस शख्स के साथ हुआ, जिसने आत्महत्या करने की ठानी और मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया. वीडियो में उसने अपनी सारी व्यथा बताते हुए बड़ा आरोप लगाया है. डालचंद्र ने अपनी पत्नी के धोखे से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाया, जिसने पूरा परिवार एक तरह से ख़त्म कर दिया. डालचंद्र ने अपनी पत्नी का नाम लेते हुए एक वीडियो बनाया और अपनी जान दे दी.

खुदकुशी करने वाले ने वीडियो में क्या कहा

वीडियो में शख्स कह रहा है कि मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना, मैं मरना नहीं चाहता था. झांसी जनपद के लहचूरा थानाक्षेत्र के ग्राम इमलौटा निवासी डालचंद्र अहिरवार की शादी 2015 में घाट कोटरा की रहने वाली महिला से हुई थी. उसका 8 साल का एक बेटा और 7 साल की एक बेटी है. शादी के कुछ साल पहले डालचंद्र प्राइवेट नौकरी करने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ गया था, जहां वह पत्नी और बच्चों को भी अपने साथ ले गया था. मृतक के ममेरे भाई विनोद ने बताया कि डालचंद्र परिवार के साथ बहादुरगढ़ में रहता था, जबकि मेरा परिवार फरीदाबाद में रहता था.

पत्नी का मकान मालिक से प्रेम प्रसंग

एक महीने पहले डालचंद्र अचानक मेरे पास आया और रोने-पीटने लगा. यह देख उसे शांत कराया और जानकारी ली तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का मकान मालिक से प्रेम प्रसंग है. विरोध करने पर मुझे उसी से पिटवा दिया और मोबाइल भी छीन लिया. परिजन बता रहे हैं कि डालचंद्र अपने घर रहने लगा और उसकी पत्नी मायके चली गई. डालचंद्र ने पत्नी के नाम जमीन खरीदी थी, अब पत्नी जमीन बेचने की बात कह रही थी. उसके परिवार वाले भी पत्नी का ही साथ दे रहे थे.

मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना

इससे आहत होकर डालचंद्र ने जहर खाकर जान दे दी. परिजनों ने बताया कि मरने से पहले मृतक ने स्वयं एक वीडियो बनाया है. मरने से पहले बनाए वीडियो में डालचंद्र कह रहा है. गौर से देख लो, मैं हूं. 3 दिन से मरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शरीर से जान बहुत मुश्किल से निकल रही है. कल भी मरने की सोच रहा था, लेकिन मर नहीं पाया, आज मैं मर जाऊंगा. याद रखना, मेरे जैसा धोखा किसी को मत देना. मृतक के साले नंदकिशोर का दावा है कि 29 अक्टूबर को जीजा आए थे. अपनी बेटी से मिले और उसे 50 रुपए दिए, फिर बाइक लेकर चले गए. 31 अक्टूबर की देर रात को फिर से आए. मां ने देखा तो घर के बाहर पड़े थे, तब पुलिस को बुलाया.

पुलिस के आने पर जीजा ने उनको सल्फास की डिब्बी दी और बताया कि 3 गोली खा ली, तब मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, यहां इलाज के दौरान मौत हो गई. अब जीजा के परिवार वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं. बहन का किसी से अफेयर था. जीजा शराब पीकर मारपीट करते हैं, बस इसी बात का झगड़ा होता था. इस मामले को लेकर मऊरानीपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया गया है. अभी उन्हें वीडियो के बारे में कोई जानकारी नही है और न ही कोई तहरीर मिली है. यदि जानकारी होती और तहरीर मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जायेगी.