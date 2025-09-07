उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी नेता की गोली मारकर हत्या, पत्नी बोली- कई दिनों से मिल रही थीं धमकियां

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार शाम को एक हत्‍या से सनसनी फैल गई. बदमाशों ने एक हिंदूवादी नेता की गोली मारकर हत्‍या कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने कमल चौहान को उस वक्त गोली मार दी, जब वह स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे. कमल चौहान हिन्दू समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे. पुलिस का कहना है कि मृतक आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा था और पश्चिमी यूपी के कई कुख्यात अपराधियों से उसके संबंध रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी है.

मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के करूला क्षेत्र में हुई इस वारदात में मृतक नेता के परिजनों ने स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाए हैं. मृतक के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज थे. हाल ही में उसका नाम ड्रग्स के धंधे में भी सामने आया था. वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद दोस्त ने पुलिस को बताया कि हत्या सनी उर्फ सोनू दिवाकर नाम के युवक ने की है. सोनू दिवाकर पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस पहले से ही उसकी तलाश कर रही थी.

गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई

घटना की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि स्कूटी से जा रहे कमल चौहान पर बदमाशों ने हमला कर दिया. घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिवार वालों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. उनकी तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही आरोपी पकड़ लिए जाएंगे.

चौहान को कई दिनों से मिल रही थीं धमकियां

फिलहाल एसएसपी सतपाल अंतिल ने सोनू दिवाकर और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है.

उधर, मृतक की पत्नी और परिवार वालों का आरोप है कि कई दिन से उन्हें धमकियां मिल रही थीं. मृतक की पत्नी ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेंगी.