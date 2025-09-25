विज्ञापन
UP News: 'साहब! सालों से मेरे दोनों भाई मेरा रेप कर रहे थे', पुलिस को वीडियो देकर बहन ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा

Hardoi Rape Case: मामला तब उजागर हुआ जब युवती ने सप्ताह भर पहले चुपके से अपने साथ हुई दरिंदगी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सबूत के तौर पर उसे पुलिस को सौंप दिया.

हरदोई में रिश्तों का खून: दो सगे भाइयों ने अपनी ही बहन को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता ने दोनों को भेजा जेल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

UP News: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया है. यहां एक ही परिवार के दो सगे भाइयों पर अपनी बहन के साथ कई महीनों से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पीड़िता की हिम्मत और सूझबूझ ने इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया, जिसके बाद दोनों आरोपी भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है.

'विरोध करने पर जान से मारने की धमकी'

यह पूरा मामला हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र का है. एक गांव में रहने वाली 19 वर्षीय युवती के 5 भाई और 2 बहनें हैं. पीड़िता का आरोप है कि उसके दो बड़े भाई पिछले एक साल से ज्यादा समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे. जब भी वह विरोध करती, तो दोनों भाई उसे जान से मारने की धमकी देते थे. इसी डर से वह खामोश थी.

'चुपके से वीडियो बनाया, फिर थाने जाकर दी तहरीर'

हाल ही में, युवती की शादी तय हो गई थी और उसका मंगेतर उससे मिलने आया था. इसी दौरान, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने मंगेतर को अपने भाइयों की करतूतों के बारे में बताया. यह सुनकर मंगेतर ने उसे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी. पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी का वीडियो भी सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया था. इसी वीडियो और मंगेतर के हौसले से उसने पुलिस थाने पहुंचकर अपने दोनों भाइयों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई, दोनों आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. पीड़िता की तहरीर और सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो को देखने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. 

'पुलिस ने कराया पीड़िता का मेडिकल'

इस संबंध में, सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को थाना अरवल क्षेत्र की एक पीड़िता ने अपने ही परिवार के दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी. तहरीर के आधार पर, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Hardoi Crime News, Hardoi Rape Case, Hardoi UP Crime, Brothers Rape Sister Hardoi, UP News
