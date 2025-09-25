विज्ञापन
UP Weather Today: यूपी के इन जिलों में आज होगी बारिश, यहां निकलेगी तेज धूप! IMD ने जारी किया नया अलर्ट

Weather Today in UP: उत्तर प्रदेश के शहरों में मानसून की विदाई होगी या कुछ दिन और बारिश का इंतजार करना होगा? आईडी ने अपने नए अलर्ट में इसका जवाब दिया है.

यूपी में आज का मौसम: दिल्ली से मानसून की विदाई, क्या आपके शहर में भी रुकेगी बारिश?

UP Weather Today Hindi: देश की राजधानी दिल्ली से मानसून की आधिकारिक विदाई होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदलने लगा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश से मानसून की वापसी हो सकती है. हालांकि, इस बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन अधिकतर जिलों में अब गर्मी और उमस बढ़ रही है. आइए जानते हैं कि आज यूपी में मौसम कैसा रहने वाला है..

पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 26 सितंबर को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ स्थानों पर बारिश और बूंदाबांदी के आसार हैं. इसके बाद 27, 28, और 29 सितंबर को भी मौसम मिलाजुला रहने का अनुमान है. फिलहाल, प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अधिकतर जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच चुका है. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 34.4°C और न्यूनतम 26.5°C दर्ज किया गया है.

लखनऊ में आज का मौसम

राजधानी लखनऊ में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे. हालांकि, बारिश की संभावना कम है. दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

कानपुर में आज का मौसम

कानपुर में भी मौसम लखनऊ जैसा ही रहेगा. बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना कम है. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

वाराणसी में आज का मौसम

पूर्वांचल के प्रमुख शहर वाराणसी में हल्की बारिश हो सकती है. यहां के लोग अगले कुछ दिनों तक उमस से थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

प्रयागराज में आज का मौसम

प्रयागराज में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

मेरठ में आज का मौसम

पश्चिमी यूपी के मेरठ में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी. यहां के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

जानें आपके शहर में कब विदा होगा मानसून?

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से शुरू हो गई है. IMD ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से मानसून की वापसी की औसत सामान्य डेट्स भी बताई हैं.

27 सितंबर: बिजनौर

28 सितंबर: आगरा

29 सितंबर: बरेली

30 सितंबर: झांसी और मैनपुरी

3 अक्टूबर: कानपुर और लखनऊ

4 अक्टूबर: प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी

दिल्ली से क्यों जल्द विदा हुआ मानसून?

दिल्ली से मानसून की समय से पहले वापसी ने कई सवाल खड़े किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 2002 के बाद यह पहला मौका है जब मानसून इतनी जल्दी लौट रहा है. 2002 में मानसून 20 सितंबर को वापस गया था, जबकि 2024 में यह 2 अक्टूबर को लौटा था. हालांकि मानसून की जल्द विदाई के बावजूद, इस साल यहां अच्छी बारिश हुई है. सफदरजंग वेधशाला में कुल 902.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 41% अधिक है. इसी तरह, दिल्ली में औसतन 736.2 मिमी बारिश हुई, जो लॉन्ग टर्म नॉर्मल से 37% अधिक है.

