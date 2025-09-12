महिला ने चलती बाइक से प्रधान प्रत्याशी को कॉलर पकड़कर घसीटा, खूब बरसाए लात-घूंसे

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला ने एक बाइक का करीब डेढ़ किमी. तक पीछा (Gorakhpur News) करने के बाद पीछे बैठे शख्स की जमकर धुनाई की. महिला खुद भी बाइक से आगे दौड़ रही बाइक का पीछा कर रही थी. उसने बाइक रोकी और पीछे बैठे शख्स का कॉलर पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया. इसके बाद वहां पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया. मारपीट का 2 मिनट 13 सेकेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

शख्स की कॉलक पकड़कर धुलाई

हैरान करने वाली यह घटना गोरखपुर की है. गुलरिहा थानाक्षेत्र के इस्‍लामपुर की रहने वाली महिला ने अपने भतीजे के साथ अपने आगे चल रही बाइक का डेढ़ किलोमीटर तक पीछा किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने ही गांव के शख्‍स की कॉलर पकड़कर धुनाई कर रही है. आसपास के लोग उसे बचाने और महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

महिला का आरोप है कि वह शख्स उसके साथ अश्लील हरकत करता है और उसे आते-जाते लिफ्ट के बहाने छेड़ता है. इतना ही नहीं उस पर भद्दे कमेंट भी करता है. महिला ने जब इसका विरोध किया तो वह बाइक से भागने लगा. तभी महिला ने अपने भतीजे की बाइक पर बैठकर उसे दबोच लिया. आरोपी शख्स प्रधान प्रत्याशी बताया जा रहा है. महिला ने चलती बाइक पर ही प्रधान प्रत्याशी को कॉलर पकड़कर घसीट लिया.

सड़क पर काफी देर तक हुआ हंगामा

महिला ने पहले उस पर लात और घूसों की बारिश की. इसके बाद उसका कॉलर पकड़कर पीट दिया. सड़क पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. आस-पास के लोगों ने किसी तरह पुलिस बुलाकर मामला शांत कराया. गुलरिहा थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फोर्थ क्लास की कर्मचारी है. उसने पुलिस को बताया कि क्षेत्र से ही प्रधान प्रत्याशी उसे आते जाते लिफ्ट देने के लिए कहता था. आए दिन उलटी सीधी हकरतें और भद्दे-भद्दे कमेंट करता था. महिला का आरोप है कि 7 सितंबर को वह खेत की तरफ टहलने गई थी. इस दौरान आरोपी ने उसे जाति सूचक गालियां दी. जब उसने इसका विरोध किया, तो वह बाइक से भागने लगा. जिसके बाद महिला ने उसे धर दबोचा.

आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज

गोरखपुर के गुलरिहा थाने में आरोपी और अन्य के खिलाफ एससी एसटी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. वहीं आरोपी प्रधान प्रत्याशी की तहरीर पर महिला, उसके पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है.