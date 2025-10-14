ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर आई बुर्के वाली महिला, सुनार को कुछ अजीब लगा, CCTV ने उगल दिया सच

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है. बांसगांव थानाक्षेत्र के कौड़ीराम चौकी के सब्जी मंडी स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में बुर्का पहनकर आई महिला ग्राहक ने मौका पाकर सोने-चांदी के आभूषण चुराने की कोशिश की. लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ी गई. महिला का यह पूरा 'कारनामा' दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

क्या है पूरा मामला?

बांसगांव के कौड़ीराम कस्बे में उमेश वर्मा की महालक्ष्मी ज्वेलर्स नाम से दुकान है. 13 अक्टूबर को दोपहर करीब एक बजे, बुर्का पहने एक महिला ग्राहक बनकर दुकान पर आई और ज्वैलरी देखने लगी. दुकानदार जब किसी काम से दुकान के अंदर गया, तो महिला ने मौका पाकर काउंटर के अंदर रखे सोने-चांदी के आभूषणों का एक पैकेट उठा लिया.

संदिग्ध लगी हरकत, दुकानदार ने पकड़ा

जब महिला दुकान से बाहर निकलने लगी, तो दुकानदार उमेश वर्मा को उसकी हरकत संदिग्ध लगी. उन्होंने तुरंत महिला को रोका और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब महिला की तलाशी ली, तो उसके कपड़ों के अंदर से सोने की एक अंगूठी और दो जोड़ी बिछिया बरामद हुई.

CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात

चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि बुर्का पहने महिला कितनी चालाकी से आभूषणों के पैकेट को उठाकर अपने कपड़ों के अंदर छुपाती है. पकड़ी गई आरोपी महिला की पहचान अफसरी उर्फ शहनाज के रूप में हुई है, जो गोरखपुर शहर के तुर्कमानपुर शहनाई गली की रहने वाली है.

पुलिस ने महिला को भेजा जेल

बांसगांव के सीओ अनुज कुमार सिंह ने इस घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया, " बीते सोमवार को कौड़ीराम में ज्वेलरी शॉप पर एक महिला ग्राहक के रूप में गई थी. उसने सामान देखने के बहाने दुकान से ज्वेलरी चोरी कर ली. इस कृत्य को करते समय दुकान पर मौजूद वर्कर ने उसे देख लिया. इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा महिला को पुलिस को सौंप दिया गया."

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया. पूछताछ के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है.