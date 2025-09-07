यूपी के देवरिया में माइक पर भड़काऊ भाषण देना पड़ा महंगा, आरोपी गिरफ्तार

यूपी के देवरिया में बारावतफात जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देना कुछ लोगों को इतना भारी पड़ गया कि उन्होंने हवालात की हवा तक खानी पड़ गई. मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है. इस बयानबाजी का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस की जांच में पता चला है कि 5 सितम्बर को देवरिया के खामपार कसबे में बारावफात के दिन एक समुदाय के कुछ लोगो ने जलूस निकाला. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई.

इस भाषण में कई भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आरोपियों ने माइक से भाषण देकर सौहार्द बिगड़ने वाला नारा भी लगाया. किसी ने जलूस में दिये गए नारों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर वायरल कर दिया. पुलिस ने इस मामले का स्वतः सज्ञान लेते हुए 24 घण्टे के भीतर दोनों अभियुक्तों ज़ीशान और सहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. घटना के समय शामिल कुछ अन्य लोगों की भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है. उन्हें भी जरूरत पड़ने पर जल्द ही हिरासत में लिया जा सकता है.