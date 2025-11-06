विज्ञापन
हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत,मामा ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवती की मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लड़की के मामा ने अपने बहनोई पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक युवती की मौत हो गई. उसके गले में निशान बने थे. मृतका के मामा ने अपने बहनोई पर हत्या के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शराब के नशे में उनका बहनोई अपनी बेटी को मारता-पीटता था. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एएसपी ने बताया कि आत्महत्या की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

कहां की है घटना

युवती की संदिग्ध मौत का मामला कछौना थाना क्षेत्र के हरचंदापुर मजरा कलौली गांव का है. यहां की रहने वाली 19 साल की चांदनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसके गले पर निशान मौजूद थे. मृतका के पिता का नाम सुशील है. जानकारी पाकर मौके पर सीतापुर जिले के मुस्तफाबाद थाना के पिसावां निवासी मृतका के मामा सुधीर मौके पर पहुंचे.

सुधीर ने बताया कि उनका बहनोई सुशील अक्सर शराब के नशे में अपनी बेटी चांदनी के साथ मारपीट करता था. इस बार भी वह नशे में धुत होकर घर आया था. किसी बात पर उसने अपनी बेटी को पीटना शुरू कर दिया. आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर उसे शांत कराया. कुछ देर बाद उसने फिर से बेटी को पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के दौरान उसने बेरहमी से अपनी बेटी की हत्या कर दी.

इस मामले में पुलिस ने क्या कहा है

घटना की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम सागर सिंह मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. एएसपी नृपेंद्र कुमार ने बताया कि आत्महत्या की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

