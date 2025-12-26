'मंगेतर' से शादी की जिद लिए बिजली के टॉवर पर चढ़ गई युवती, परिजनों की हां पर आई नीचे

मेरठ में अपने प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी युवती 'वीरू' बन गई. वो बिजली के ट्रांसमिशन टॉवर पर चढ़कर बैठ गई. इससे अफरा-तफरी मच गई. परिजन और पुलिस युवती को समझाने पहुंचे लेकिन युवती किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हुई और टॉवर पर ही चढ़कर बैठी रही.युवती का कहना है कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, वो टॉवर पर ही बैठी रहेगी.

कहां की है यह घटना

यह मामला मेरठ के दौराला थाना इलाके के मवीमीरा गांव का है. यहां रहने वाली युवती का लावड़ गांव के रहने वाले युवक से रिश्ता तय हो गया था, लेकिन किसी बात पर बात बिगड गई और शादी कैंसिल हो गई. युवती युवक से बेपहनाह प्यार करने लगी. युवती ने कई बार शादी की बात कही, लेकिन परिजनों ने उसे मानने से इनकार कर दिया. अचानक से सुबह युवती घर पर नहीं मिली, ढूंढ मची तो पता चला कि युवती बिजली के ट्रांसमिशन टॉवर पर चढ़कर बैठ गई है. ये बात गांव में जैसे-जैसे फैली वैसे ही पूरा गांव मौके पर पहुंच गया.गांव के लोगों ने युवती को टॉवर से नीचे आने की मन्नत करता रहा, लेकिन युवती ने हर किसी की बात अनसुनी कर डाली.

युवती को बार-बार समझाया जा रहा था, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी. अचानक से युवती ने चेतावनी दे डाली कि यदि उसकी शादी प्रेमी से तय नहीं की गई और आज ही पक्की नहीं की गई तो वो ट्रांसमिशन टॉवर से छलांग लगा देगी. बस फिर क्या था इससे पुलिस और ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए. परिजन बेटी-बेटी कहकर गुहार लगाते रहे और युवती टॉवर पर चढ़कर ही बैठी रही और नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.

बिजली के टॉवर पर चढ़ी युवती को नीचे उतर आने के लिए अपील करते ग्रामीण.

रो-रोकर परिजनों का बुरा हाल

बेटी के साथ कोई हादसा न हो जाए, इसको लेकर परिजन परेशान रहे. लेकिन बेटी के दिल पर परिजनों के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था. परिजन रो-रोकर लड़की से नीचे उतर आने की गुहार लगाते रहे. लेकिन बेटी शादी की जिद पर अड़ी रही. उसका कहना था कि प्रेमी से शादी करा दो वो नीचे आ जाएगी आखिरकार जब शादी की बात पर परिजनों ने हां की तो युवती टॉवर से नीचे उतर आई.

युवती जब टॉवर से नीचे उतर आई तो पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली. इस बारे में एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि युवती को टॉवर से नीचे सकुशल उतार लिया गया है. पुलिस दोनों की काउंसिलंग कराएगी और दोनों ही परिवारों से बातचीत की जा रही है.युवती का कहना है कि जहां उसका रिश्ता तय हुआ था,वहीं वो शादी करना चाहती है,इसलिए दोनों के परिजनों से बातचीत की जा रही है.

