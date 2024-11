माथे पर तिलक लगाने के हैं इतने फायदे, जानने के बाद आप भी रोज लगाना कर देंगे शुरू

Tilak On Forehead : सनातन धर्म और शास्त्रों में माथे पर तिलक (tilak on forehead) लगाना काफी शुभ और मांगलिक होता है. हिंदू धर्म में लोग पूजा पाठ के बाद और धार्मिक आयोजनों में माथे पर तिलक जरूर लगाते हैं. ज्योतिष शास्त्र (jyotish) में भी इसके कई लाभ बताए गए हैं. कहा जाता है कि शुभ होने के साथ-साथ माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं. इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से बुरे ग्रहों की दशा सुधर जाती है. चलिए जानते हैं माथे पर रोज तिलक लगाने के क्या क्या फायदे (tilak on forehead benefits) हैं.



माथे पर तिलक लगाने से आती है पॉजिटिव एनर्जी - tilak on forehead get you positive energy

कहा जाता है कि रोज माथे पर तिलक लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. सुबह अगर आप पूजा के बाद माथे पर तिलक लगाते हैं, तो आपका दिन ऊर्जा से भरपूर होगा और आपका फोकस कामकाज में बढ़ेगा. माथे पर तिलक लगाने से इंसान के तेज में इजाफा होता है. माथे की जगह को आज्ञाचक्र कहा जाता है. दोनों आंखों के बीच ऊपर के स्थान पर, जहां तिलक लगाया जाता है, वहां ऊर्जा का केंद्र होता है. अगर आप तिलक लगाते हैं तो इससे आज्ञा चक्र उदीप्त हो जाता है. इससे मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है.



ग्रहों के बुरे असर में राहत दिलाता है तिलक - tilak on forehead is good for planet effects

माथे पर तिलक लगाने के ज्योतिषीय फायदे भी हैं. माथे पर तिलक लगाने से बुरे ग्रहों का असर कम होता है. इससे व्यक्ति की राशि के स्वामी ग्रह का मनोबल बढ़ता है. अगर आपकी राशि में शनि और राहु केतु के चलते परेशानी आ रही हैं तो माथे पर तिलक लगाने से उनका असर कम होता है. इसके साथ-साथ राशिनुसार माथे पर तिलक लगाने के भी फायदे हैं क्योंकि इससे कुंडली में चल रहे ग्रह दोष से व्यक्ति को राहत मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)