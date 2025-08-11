VIDEO: साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों की मीटिंग में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, मचा हड़कंप

गाजियाबाद में स्थित साहिबाबाद मंडी में व्यापारियों की मीटिंग के बीच अचानक ही गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक यह मामला गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र के साहिबाबाद मंडी का है.

मंडी में व्यापारियों की मीटिंग चल रही थी और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी. इतना ही नहीं दबंग हमलावर के समर्थकों ने मीटिंग में रखी कुर्सियों को भी उठा-उठा कर फेंका. चश्मदीदों के मुताबिक दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना की शुरुआत तब हुई जब मीटिंग के दौरान कुछ बदमाश अचानक बैठक स्थल में घुस आए. उन्होंने पहले वहां रखी कुर्सियां तोड़ीं और उसके बाद बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दीं. हमले के बाद मंडी परिसर में भगदड़ मच गई और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

बताया जा रहा है कि तीन शेड प्लेटफार्मों के आवंटन के चलते मीटिंग में गोलियां चलाई गईं. चश्मदीदों ने बताया की इसी विवाद को लेकर कल शाम भी बैठक हुई थी. पुलिस को भी जानकारी दी गई थी. पुलिस अगर मौके पर होती तो शायद स्थिति कुछ और होती. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी की.

इस वारदात ने मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. व्यापारियों का कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते, तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था. वहीं इस बारे में पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी धरपकड़ के लिए कई टीम में लगा दी हैं. इस हमले में एक शख्स को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हिंडन गाजियाबाद के डीसीपी ने कहा, गोली चलाने का आरोप लोनी के रहने वाले हरीश चौधरी पर है. हरीश चौधरी के अखिलेश यादव, गाजियाबाद के बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, प्रदेश में मंत्री सुनील शर्मा, लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आदि के साथ फोटो भी सामने आए हैं.