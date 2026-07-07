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गाजियाबाद में घंटाघर के पास जूतों के शोरूम में लगी भीषण आग, कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के घंटाघर स्थित जवाहर गेट के पास एक जूते के शोरूम में मंगलवार को भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं.

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गाजियाबाद के घंटाघर स्थित जवाहर गेट के पास एक जूते के शोरूम में मंगलवार को भीषण आग लग गई.

Ghaziabad Fire News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घंटाघर के पास स्थित जवाहर गेट से सटे एक जूते के शोरूम में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें और दूर तक दिखाई देने वाला काला धुआं देखकर आसपास के व्यापारियों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को तत्काल अलर्ट किया गया.

दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लपटें आसपास की दुकानों तक न पहुंचें. राहत की बात यह रही कि बारिश का मौसम होने के कारण बाजार में सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ कम थी, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में आसानी रही. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद फायर विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से जांच करेंगे. 

व्यस्त बाजार होने से बढ़ी चुनौती

घंटाघर और जवाहर गेट क्षेत्र गाजियाबाद के सबसे व्यस्त और पुराने कारोबारी इलाकों में गिने जाते हैं, जहां जूते, कपड़े और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बड़ी संख्या में मौजूद हैं. ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता आग को फैलने से रोकना और आसपास की दुकानों को सुरक्षित रखना है.

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