गे ने पार्टनर की मासूम बेटी से किया रेप तो पिता ने काट दिया गे-पार्टनर का प्राइवेट पार्ट 

अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस फ़िलहाल घायल आरोपी का इलाज करा रही है. इस बीच पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराकर रेप की आरोपों की भी जांच की जाएगी.

पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार, फिलहाल अस्पताल में चल रहा है इलाज
लखनऊ:

यूपी के देवरिया में गे रिलेशनशिप और रेप की एक अजीब सी घटना सामने आई है. आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपने गे पार्टनर की बेटी से रेप करने की कोशिश की. इस बात की जानकारी जब बच्ची के पिता को हुई तो उसने अपने गे पार्टनर का प्राइवेट पार्ट काट दिया. क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस ख़ास रिपोर्ट में. 

ये घटना देवरिया के खुखुंदू थाना क्षेत्र की है. यहां एक छह साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है. ख़ास बात ये है कि जिस रामबाबू यादव नाम के व्यक्ति पर रेप का आरोप है, उसके पीड़िता के पिता से समलैंगिक संबंध थे. बेटी के साथ रेप की बात जानकर रामबाबू के गे-पार्टनर ने उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया. समलैंगिकता की बात तो ख़ुद रामबाबू ने सार्वजनिक कर दी. 

हुआ दरअसल यूं कि खुखुंदू इलाक़े में पीड़िता बच्ची के पिता अपने परिवार के साथ  रहते हैं. इसी मकान में ही किराए पर रामबाबू यादव भी रहता है. दोनों अगल बगल रहने की वजह से दोस्त बन गए. मंगलवार देर रात रामबाबू पर पड़ोसी की 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा. 

रेप की जानकारी होने पर परिवार ने तत्काल खुखुंदू पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी रामबाबू यादव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी रामबाबू यादव में बताया कि उसके समलैंगिक संबंध पीड़िता के पिता से हैं. 

पीड़िता के पिता को जब पता लगा कि उसका दोस्त और गे-पार्टनर ने उसकी बेटी के साथ ग़लत काम किया है तो उसने चाकू से रामबाबू के प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया. आरोपी को और भी चोटे आई है. आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज के लिए पुलिस ने देवरिया मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया लेकिन उसकी स्थिति गंभीर देखकर उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. 

अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस फ़िलहाल घायल आरोपी का इलाज करा रही है. इस बीच पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराकर रेप की आरोपों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल इस घटना की देवरिया में खूब चर्चा हो रही है.  

