पहली बार बिना ब्रेक के 24 घंटे चलेगी UP विधानसभा, अखिलेश यादव बोले- 'ये सब पागलपन'

यूपी विधानसभा ( UP Vidhansabha) में बुधवार को बिना ब्रेक के 24 घंटे कामकाज होगा. बुधवार सवेरे 11 बजे बैठक शुरू होगी और फिर अगले दिन मतलब 14 अगस्त को सवेरे 11 बजे तक बैठक जारी रहेगी. यूपी सरकार के मंत्री बारी-बारी से अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों को साल 2047 तक यूपी के विकास का एजेंडा बनाने को कहा है. समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की इस विशेष बैठक का बॉयकॉट करने की घोषणा की है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार सिर्फ प्रचार में जुटी है, जिन्हें मैनिफेस्टो याद नहीं वे बस तमाशा कर रहे हैं.

लगातार 24 घंटे विधानसभा चलाना भी एक रिकॉर्ड

लगातार 24 घंटे यूपी विधानसभा चलाना भी एक रिकार्ड ही है. अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ. योगी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कई राउंड की मीटिंग की. सभी विभागों के प्रमुख सचिव से विस्तार से बातचीत करने के बाद इसे तैयार किया गया है. कई तरह के एक्सपर्ट से भी सलाह ली गई है. यूपी की योगी सरकार इसी बहाने देश भर में एक अलग इमेज पेश करना चाहती है. एजेंडा ये बताने का है कि यूपी में सिर्फ बुलडोज़र और हिंदुत्व ही नहीं है. विकसित यूपी ही सरकार का लक्ष्य है.

अखिलेश यादव बोले- ये पागलपन

योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से विजन डॉक्यूमेंट पेश करते समय विधानसभा में मौजूद रहने की अपील की है, पर समाजवादी पार्टी अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं है. अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि ये सब पागलपन है. पार्टी के सीनियर नेता शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ हेडलाइन बनाना जानती है. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता कमाल अख्तर कहते हैं कि बीजेपी का काम सिर्फ वादे करना और झूठ बोलना है. वहीं मुख्यमंत्री ने अपने सभी साथी मंत्रियों की विधानसभा में ड्यूटी तय कर दी है. कौन मंत्री, किस समय बोलेंगे, लिस्ट बन चुकी है.