विज्ञापन
विशेष लिंक

फिरोजाबाद : कॉलेज परिसर में गार्ड के बेटे को गोली मारी, CCTV में कैद हुई वारदात

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दो युवक तमंचा लहराते हुए मौके से भाग रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
फिरोजाबाद : कॉलेज परिसर में गार्ड के बेटे को गोली मारी, CCTV में कैद हुई वारदात
फिरोजाबाद:

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दिनदहाड़े गोलीकांड की वारदात से हड़कंप मच गया. थाना रसूलपुर क्षेत्र के रसीदपुर कनेटा स्थित नर्गिस कॉलेज परिसर में तैनात गार्ड के बेटे को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गोली मारते हुए और वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहा है.

घटना 21 अक्टूबर सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है. बताया गया कि स्कूल में तैनात गार्ड का बेटा मोनू अपने पिता को खाना देने के लिए स्कूल पहुंचा था. तभी बाइक पर सवार दो हमलावर वहां आए और मोनू पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली उसके सीने में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. घायल के पिता, जो स्कूल में गार्ड हैं, ने बताया कि उनका बेटा खाना देने आया था. लेकिन अचानक दो अज्ञात युवक पहुंचे और गोली चला दी.

Jitendra Kishore/Ranveer
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Firozabad Firing Incident, Rasulpur Police Station, Kaneta Nargis College Campus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com