फिरोजाबाद : कॉलेज परिसर में गार्ड के बेटे को गोली मारी, CCTV में कैद हुई वारदात

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में दिनदहाड़े गोलीकांड की वारदात से हड़कंप मच गया. थाना रसूलपुर क्षेत्र के रसीदपुर कनेटा स्थित नर्गिस कॉलेज परिसर में तैनात गार्ड के बेटे को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गोली मारते हुए और वारदात के बाद भागते हुए नजर आ रहा है.

घटना 21 अक्टूबर सोमवार दोपहर करीब 3 बजे की है. बताया गया कि स्कूल में तैनात गार्ड का बेटा मोनू अपने पिता को खाना देने के लिए स्कूल पहुंचा था. तभी बाइक पर सवार दो हमलावर वहां आए और मोनू पर अचानक फायरिंग कर दी. गोली उसके सीने में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. घायल के पिता, जो स्कूल में गार्ड हैं, ने बताया कि उनका बेटा खाना देने आया था. लेकिन अचानक दो अज्ञात युवक पहुंचे और गोली चला दी.