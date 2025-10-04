पुलिस ढूंढती रही, इनामी बदमाश बनाता रहा रील! बर्थ-डे पार्टी में खुलेआम फायरिंग कर उड़ाई कानून की धज्जियां

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बर्थ-डे पार्टी के जश्न में खुलेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग नाच-गा रहे हैं और पीछे सफेद शर्ट पहने एक शख्स पिस्टल से बेखौफ होकर फायरिंग करता दिख रहा है. यह शख्स कोई और नहीं, बल्कि 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश मोहित सहरावत है, जिसे पुलिस दिन-रात ढूंढ रही है.

इनामी बदमाश दे रहा पुलिस को चकमा

यह घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की है. कुछ दिन पहले मोहित सहरावत ने अपने दोस्त मयंक के साथ मिलकर अपने ही दोस्त किशन गुर्जर पर दुश्मनी के चलते जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसमें किशन बाल-बाल बच गए थे. इस मामले में कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. पुलिस ने आरोपी मयंक को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मोहित सहरावत पुलिस के हाथ नहीं लगा.

पुलिस ने मोहित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया, लेकिन वह इतना शातिर है कि हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है. इनामी होने के बावजूद, उसकी एक बर्थडे पार्टी में पिस्टल से फायरिंग करते हुए यह वीडियो वायरल हो गई है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने इनामी बदमाश मोहित सहरावत की गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित कर दी हैं. यह बात साफ है कि 25 हजार का इनामी मोहित सहरावत खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है. पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन मोहित हर बार भागने में सफल हो रहा है.

हालांकि यह वीडियो पुरानी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक इनामी बदमाश का अब तक न पकड़ा जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है. जिन लोगों पर मोहित ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, वे भी खौफ के साए में जी रहे हैं.

सनुज शर्मा के इनपुट के साथ

