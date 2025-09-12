नोएडा में स्कूली छात्रों के बीच ये कैसी मारपीट? जमकर पीटा, फिर बाइक से भी घसीटा, VIDEO

नोएडा में स्कूली छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें स्कूल ड्रेस में कुछ छात्र दूसरे गुट के एक छात्र को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. फिर बाद में बाइक पर सवार तीन छात्र एक छात्र को घसीटते भी नजर आते है. दिनदहाड़े की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठता है कि स्कूली छात्रों में ऐसा भी क्या विवाद कि किसी की जान लेने पर बच्चे आतुर हो जाए. वीडियो में जिस तरह से एक छात्र के बाइक के साथ घसीटा जा रहा है कि उससे साफ है कि यदि जरा सी चूक होती तो उस बच्चे की जान तक जा सकती थी.

दरअसल यह मामला नोएडा सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल गेट के बाहर का है. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सीनियर छात्र के गाली देने पर हुई. बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई. मामला थाना फेज 2 इलाके है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा का सकता है कि छात्र बीच सड़क एक-दूसरे को जमीन पर घसीट-घसीट कर मार रहे हैं. वहीं मारपीट के बाद एक छात्र भागते समय बाइक के पीछे बैठने की कोशिश में कई मीटर तक सड़क पर घसीटता भी नजर आया. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 4-4 छात्र सवार थे.

बताया जा रहा है मारपीट के बाद जब लोग मौके पर इकट्ठा होना शुरू हुए तो छात्रों का एक गुट मौके से फरार हो गया. घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल थाना फेज-2 पुलिस मामले की जांच में जुटी है.