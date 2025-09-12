विज्ञापन
नोएडा में स्कूली छात्रों के बीच ये कैसी मारपीट? जमकर पीटा, फिर बाइक से भी घसीटा, VIDEO

बताया गया कि मारपीट के बाद जब लोग मौके पर इकट्ठा होना शुरू हुए तो छात्रों का एक गुट मौके से फरार हो गया. घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल थाना फेज-2 पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नोएडा में स्कूली छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल है.
  • नोएडा सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल के बाहर स्कूली छात्रों के बीच हिंसक मारपीट का वीडियो सामने आया है.
  • विवाद की शुरुआत एक सीनियर छात्र द्वारा गाली देने से हुई और बाद में मारपीट तक पहुंच गई.
  • वीडियो में एक छात्र को बाइक के साथ घसीटते हुए देखा गया, जिससे उसकी जान को खतरा था.
नोएडा:

नोएडा में स्कूली छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें स्कूल ड्रेस में कुछ छात्र दूसरे गुट के एक छात्र को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. फिर बाद में बाइक पर सवार तीन छात्र एक छात्र को घसीटते भी नजर आते है. दिनदहाड़े की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल उठता है कि स्कूली छात्रों में ऐसा भी क्या विवाद कि किसी की जान लेने पर बच्चे आतुर हो जाए. वीडियो में जिस तरह से एक छात्र के बाइक के साथ घसीटा जा रहा है कि उससे साफ है कि यदि जरा सी चूक होती तो उस बच्चे की जान तक जा सकती थी.

दरअसल यह मामला नोएडा सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल गेट के बाहर का है. बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सीनियर छात्र के गाली देने पर हुई. बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई. मामला थाना फेज 2 इलाके है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा का सकता है कि छात्र बीच सड़क एक-दूसरे को जमीन पर घसीट-घसीट कर मार रहे हैं. वहीं मारपीट के बाद एक छात्र भागते समय बाइक के पीछे बैठने की कोशिश में कई मीटर तक सड़क पर घसीटता भी नजर आया. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 4-4 छात्र सवार थे.

बताया जा रहा है मारपीट के बाद जब लोग मौके पर इकट्ठा होना शुरू हुए तो छात्रों का एक गुट मौके से फरार हो गया. घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल थाना फेज-2 पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

