यूपी के झांसी में बेटी का तिलक देने के बाद अगले ही दिन पिता ने सुसाइड कर लिया. शव खेत पर फांसी से लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है. परिजनों के अनुसार खेत की फसल खराब हो गई थी, पिता ने कर्ज लेकर अपनी बेटी का तिलक दिया था और अब शादी को लेकर परेशान था. इसी से तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया.

40 साल के मृतक का नाम वीर सिंह राजपूत था. वो झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के मोड़खुर्द गांव का रहने वाला था. उसकी 19 साल एक बेटी शिवानी और 17 साल एक बेटा मयंक है. मृतक के बड़े भाई हरिराम राजपूत के अनुसार, वीर सिंह खेती किसानी करता था. उसने शिवानी की शादी पारीछा गांव में तय कर दी थी. फसल खराब होने के कारण उसने 21 नवम्बर को कर्ज लेकर उसकी सगाई की थी. अब 5 मई 2027 को शिवानी की शादी होनी थी. कर्ज और शादी को लेकर उसने खेत पर जाकर फांसी लगा ली. जिससे उसकी मौत हो गई.

वहीं पड़ोसी ने बताया कि तिलक देकर वीर सिंह घर लौटा तो परेशान था. रविवार को हमारे पास बैठा था तो टेंशन में लग रहा था. मैंने पूछा कि टेंशन में क्यों हो? तो कहने लगा कि लगभग दो लाख रुपए का कर्ज पहले से था. अब फिर लगभग साढ़े तीन लाख रुपये कर्ज लेकर तिलक दिया. 5 महीने बाद बेटी की शादी है तो फिर से दो-तीन लाख रुपए चाहिए. इसी बात की टेंशन है. मैंने समझाया कि तुम्हारा बड़ा भाई सहयोग कर रहा है. चिंता मत करो. समझाने के बाद वो घर चला गया था. शाम को वह घर से खेत में पानी लगाने की बात कहकर निकला था. खेत पर जाकर उसने पेड़ पर फांसी लगा ली. जब ग्रामीणों ने उसे लटका देखा तो घरवालों को खबर दी. आनन फानन में घरवालों ने मौके पर पहुंचे शव को फंदे से नीचे उतारा और मेडिकल कॉलेज लेकर आए. यहां पर डॉक्टरों ने वीर सिंह को मृत घोषित कर दिया.

मृतक के भाई हरिराम और बद्री प्रसाद ने बताया कि 21 तारीख को उसने अपनी बेटी का तिलक दिया था. तिलक देने के बाद आया तो टेंशन में था. उसने पड़ोसी से कहा कि वह पहले से कर्जदार था और तिलक भी कर्ज देकर दिया. अब शादी कैसे करेगा. इस पर हमने उसे समझाया. कुछ देर बाद वह चला गया. इसके बाद पता चला कि वह खेत पर पेड़ से फांसी से लटक रहा था. इसकी सूचना पुलिस को दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची.

जब इस मामले में थाने की पुलिस से बात की तो चिरगांव थाना प्रभारी बलराज शाही ने बताया कि सोमवार को पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. परिवारिक समस्या के चलते वीर सिंह ने सुसाइड किया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है.

(झांसी से विनोद कुमार की रिपोर्ट...)

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