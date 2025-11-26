विज्ञापन
UP के 14 जिलों में BJP जिलाध्यक्ष की घोषणा, 7 में सामान्य वर्ग को मिली कमान, देखें लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की है. यूपी बीजेपी चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय के हस्ताक्षर से यह लिस्ट जारी की गई है.

BJP के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ.
  • भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की आधिकारिक घोषणा की है.
  • जिलाध्यक्षों के चयन के लिए जिले स्तर पर चुनाव कराया गया था, जिसके बाद नामों की घोषणा हुई है.
  • 14 जिलाध्यक्षों में से सात सामान्य वर्ग के हैं, पार्टी ने सभी नामों के साथ जाति वर्ग भी घोषित किया है.
लखनऊ:

UP BJP District President List: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है. मालूम हो कि BJP में एक तरफ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का जल्द ऐलान होने की सुगबुगाहट हो रही है तो वहीं यूपी में बीजेपी ने संगठन में बदलाव की शुरुआत कर दी है. आज 14 जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान प्रदेश चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कर दी है. बीजेपी ने जिलाध्यक्ष का जिले स्तर पर चुनाव कराया था. इस चुनाव के बाद नामों का ऐलान लंबे समय से अटका हुआ था. आज 14 नामों के ऐलान के साथ माना जा रहा है कि अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के नाम भी बहुत जल्द घोषित किए जायेंगे. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा.

14 में से 7 जिलों में सामान्य वर्ग के जिलाध्यक्ष

इस लिस्ट की एक ख़ास बात ये है कि BJP ने जिलाध्यक्ष के नामों के आगे उनके वर्ग यानी जाति वर्ग की भी घोषणा की है. नामों के आगे अनुसूचित जाति, पिछड़ा, सामान्य लिखकर पार्टी ने नामों की घोषणा की है. जिन 14 जिलों के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है, उनमें 7 में सामान्य वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं. 

यूपी के 14 जिलों में भाजपा ने जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है.

मालूम हो कि यूपी में इस समय बीजेपी की सरकार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी भारत के सबसे बड़े राज्य में सत्ता संभाल रही है. यूपी में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर भाजपा ने अपने संगठन को मजबूती प्रदान की है. राज्य के अन्य जिलों में भी जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द होगी.

