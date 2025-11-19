विज्ञापन
विशेष लिंक

रोते हुए किसान ने क्यों पकड़े महिला SDM के पैर, VIDEO देखकर आापको भी आएगा गुस्सा

मेरठ में एक किसान को अपनी पैतृक जमीन के विवाद में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि वह न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के बाहर ही फूट-फूटकर रो पड़ा. sanuj sharma की रिपोर्ट

Read Time: 2 mins
Share
रोते हुए किसान ने क्यों पकड़े महिला SDM के पैर, VIDEO देखकर आापको भी आएगा गुस्सा
  • मेरठ के किसान राजीव ने अपनी पैतृक जमीन विवाद को लेकर एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर फूट-फूटकर रोया
  • किसान ने लेखपाल सुरेंद्र पर दस हजार रुपये रिश्वत मांगने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया
  • किसान ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम दीक्षा जोशी के पैर पकड़ लिए और भावुक होकर जमीन पर बैठ गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

मेरठ में एक किसान को अपनी पैतृक जमीन के विवाद में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि वह न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के बाहर ही फूट-फूटकर रो पड़ा. किसान ने सीधे तौर पर एक लेखपाल पर भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया है. इतना ही नहीं किसान ने शिकायत करते हुए महिला एसडीएम के पैर तक पकड़ लिए.

SDM के पैर पकड़कर रोया किसान

घटना मेरठ स्थित एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर की है. सरूरपुर के रहने वाले किसान राजीव अपनी पैतृक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि किसान राजीव ने जब एसडीएम सदर दीक्षा जोशी को देखा, तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा. भावुकता में किसान राजीव जमीन पर बैठ गया और फूट-फूटकर रोता रहा. यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक कर देने वाली थी.  

लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप

किसान राजीव का आरोप है कि उसका जमीन विवाद सुलझाने के लिए लेखपाल सुरेंद्र ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है. भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम से परेशान होकर किसान न्याय के लिए एसडीएम के पास पहुंचा था.

SDM ने कराया शांत, दिया न्याय का भरोसा

एसडीएम सदर दीक्षा जोशी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाई. उन्होंने किसान राजीव को जमीन से उठाकर शांत कराया और पानी पिलाया. एसडीएम ने किसान को न्याय का भरोसा दिलाया है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं. किसान के रोने और एसडीएम के पैर पकड़ने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now