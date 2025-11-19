रोते हुए किसान ने क्यों पकड़े महिला SDM के पैर, VIDEO देखकर आापको भी आएगा गुस्सा

- मेरठ के किसान राजीव ने अपनी पैतृक जमीन विवाद को लेकर एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर फूट-फूटकर रोया
- किसान ने लेखपाल सुरेंद्र पर दस हजार रुपये रिश्वत मांगने और भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया
- किसान ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम दीक्षा जोशी के पैर पकड़ लिए और भावुक होकर जमीन पर बैठ गया
मेरठ में एक किसान को अपनी पैतृक जमीन के विवाद में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि वह न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के बाहर ही फूट-फूटकर रो पड़ा. किसान ने सीधे तौर पर एक लेखपाल पर भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया है. इतना ही नहीं किसान ने शिकायत करते हुए महिला एसडीएम के पैर तक पकड़ लिए.
SDM के पैर पकड़कर रोया किसान
घटना मेरठ स्थित एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर की है. सरूरपुर के रहने वाले किसान राजीव अपनी पैतृक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि किसान राजीव ने जब एसडीएम सदर दीक्षा जोशी को देखा, तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा. भावुकता में किसान राजीव जमीन पर बैठ गया और फूट-फूटकर रोता रहा. यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक कर देने वाली थी.
UP के मेरठ में लेखपाल की शिकायत करते-करते IAS के पैरों में गिर पड़ा किसान#UttarPradesh | #Meerut pic.twitter.com/n0lxUVVVev— NDTV India (@ndtvindia) November 19, 2025
लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप
किसान राजीव का आरोप है कि उसका जमीन विवाद सुलझाने के लिए लेखपाल सुरेंद्र ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है. भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम से परेशान होकर किसान न्याय के लिए एसडीएम के पास पहुंचा था.
SDM ने कराया शांत, दिया न्याय का भरोसा
एसडीएम सदर दीक्षा जोशी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाई. उन्होंने किसान राजीव को जमीन से उठाकर शांत कराया और पानी पिलाया. एसडीएम ने किसान को न्याय का भरोसा दिलाया है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं. किसान के रोने और एसडीएम के पैर पकड़ने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
