रोते हुए किसान ने क्यों पकड़े महिला SDM के पैर, VIDEO देखकर आापको भी आएगा गुस्सा

मेरठ में एक किसान को अपनी पैतृक जमीन के विवाद में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि वह न्याय की गुहार लगाते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के बाहर ही फूट-फूटकर रो पड़ा. किसान ने सीधे तौर पर एक लेखपाल पर भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगे जाने का गंभीर आरोप लगाया है. इतना ही नहीं किसान ने शिकायत करते हुए महिला एसडीएम के पैर तक पकड़ लिए.

SDM के पैर पकड़कर रोया किसान

घटना मेरठ स्थित एसडीएम सदर कार्यालय के बाहर की है. सरूरपुर के रहने वाले किसान राजीव अपनी पैतृक जमीन से जुड़े विवाद को लेकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि किसान राजीव ने जब एसडीएम सदर दीक्षा जोशी को देखा, तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा. भावुकता में किसान राजीव जमीन पर बैठ गया और फूट-फूटकर रोता रहा. यह घटना वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक कर देने वाली थी.

लेखपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप

किसान राजीव का आरोप है कि उसका जमीन विवाद सुलझाने के लिए लेखपाल सुरेंद्र ने उससे 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी है. भ्रष्टाचार और सरकारी सिस्टम से परेशान होकर किसान न्याय के लिए एसडीएम के पास पहुंचा था.

SDM ने कराया शांत, दिया न्याय का भरोसा

एसडीएम सदर दीक्षा जोशी ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाई. उन्होंने किसान राजीव को जमीन से उठाकर शांत कराया और पानी पिलाया. एसडीएम ने किसान को न्याय का भरोसा दिलाया है और मामले में जांच के आदेश दिए हैं. किसान के रोने और एसडीएम के पैर पकड़ने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.