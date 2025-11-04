रील पर व्यू के चक्कर में नाबालिग लड़की ने परिवार को पहुंचाया जेल, खुद गई नारी निकेतन 

सोशल मीडिया में रील बनाने, फॉलोवर्स बढ़ाने और व्यू-लाइक के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन यूपी के इटावा में एक लड़की के रील के सनक में उसका पूरा परिवार हवालात पहुंच गया. वहीं नाबालिग होने की वजह से लड़की को नारी निकेतन भेजा गया.

मामला यूपी के इटावा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां एक नाबालिक किशोरी ने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए एक रील बनाई. इस रील में उसने एक धर्म विशेष के देवी देवताओं के प्रति बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और रील को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की रील जैसे ही वायरल हुई वैसे ही धार्मिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया. इसके बाद इटावा पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और किशोरी और उसके परिजनों पर कार्रवाई करते हुए किशोरी को नारी निकेतन व परिजनों का मेडिकल कराकर जेल भेजने की कार्रवाई की. इटावा पुलिस ने माता-पिता के साथ-साथ एक अन्य नामजद आरोपी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.

पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी किशोरी ने पुलिस के सामने अपना कबूलनामा देते हुए एक वीडियो बनाकर लोगों से अपील की कि अब इस वीडियो को कहीं भी वायरल ना करें. उसने कहा कि उसने वीडियो बनाकर गलती की थी अब इस तरीके की गलती भविष्य में कभी नहीं करेगी.

परिजनों के खिलाफ मुकदमे की वजह ये है कि परिवार को इस रील के बारे में पूरी जानकारी थी. बावजूद इसके उन्होंने इसको छुपाया था.

