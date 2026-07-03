एटा में भीषण हादसा: खड़ी रोडवेज बस में कंटेनर की टक्कर, 5 यात्रियों की मौत, 12 घायल; DM-SSP मौके पर

उत्तर प्रदेश के एटा में गुरुवार-शुक्रवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं. जबकि 12 लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया. यह हादसा एटा जनपद के बागवाला क्षेत्र के कीलरमऊ गांव का है. जानकारी के मुताबिक, कीलरमऊ गांव के समीप सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के नीचे खड़े यात्रियों में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए.



घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य में जुट गए और घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. सभी घायलों को तत्काल वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं अन्य घायलों का उपचार जारी है.



हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन मौके पर पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत व बचाव कार्य का जायजा लिया. साथ ही चिकित्सकों को घायलों का बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और बस को हटवाकर यातायात सुचारु कराया. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

पांच यात्रियों की मौत



मृतकों की पहचान बुलंदशहर निवासी सतेंद्र (38), फर्रुखाबाद के दौलतपुर निवासी राजेश (34), फर्रुखाबाद निवासी सुखराम (30), फर्रुखाबाद के नवाबगंज निवासी शैलेश (29) और एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है.



12 यात्री घायल



वहीं इस हादसे में नोएडा सेक्टर-34 के रहने वाले आनंद (52), नवाबगंज निवासी विवेक (30), पूनम (32), एटा निवासी नीतीश (30), विशाल (15), रवि (17), यतेंद्र (27), दक्ष (10), विक्रांत (23), सुमित, रिशु (21), ब्रजेश (24) आदि घायल हो गए हैं.



मृतक राजेश के भाई पवन कुमार ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली जा रहा था. कीलरमऊ गांव के पास बस खराब होने के कारण खड़ी थी, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में उनके भाई राजेश की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी हादसे में घायल हो गए हैं.

जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी. इसी दौरान पीछे से आए कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे बस के बाहर खड़े लोग इसकी चपेट में आ गए. उन्होंने कहा कि सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था कराई गई है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराई जा रही है.



(एटा से धनन्जय भदौरिया की रिपोर्ट)